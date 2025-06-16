Наличке конец? Латвия стремительно идет в будущее без бумажных денег

Хотя наличные деньги не исчезнут за одну ночь, часть общества уже смотрит в будущее без них. Около пятой части жителей Латвии считает, что страна должна перейти на безналичный режим уже в течение следующего года. Больше всего сторонников этой идеи среди молодежи до 20 лет — почти четверть поддерживает такой переход. В долгосрочной перспективе примерно каждый четвертый латвиец считает возможным полный отказ от наличных расчетов в течение ближайших 3–5 лет. «Похоже, мы постепенно движемся к обществу без наличных, но бумажные деньги в ближайшее время не исчезнут. Скорее, это постепенный процесс развития, в рамках которого разнообразие платежных опций помогает сохранять баланс и дает каждому потребителю возможность выбрать наиболее удобный для него способ оплаты», — заключил Линд.