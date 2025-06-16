Наличке конец? Латвия стремительно идет в будущее без бумажных денег
И молодое, и старшее поколение в Латвии постепенно отказывается от наличных денег — об этом свидетельствует обзор розничной торговли 2025 года, подготовленный ведущей финансовой платформой Adyen.
Хотя наличные по-прежнему остаются популярным способом оплаты в Латвии и ими пользуется почти треть потребителей, тенденция говорит об устойчивом переходе к цифровым решениям. Для сравнения: в Эстонии наличные предпочитает менее одного из пяти жителей, а в Литве — чуть больше четверти потребителей.
В Латвии 29 % потребителей отдают предпочтение оплате наличными. Чаще всего этот способ используют люди около 60 лет — почти треть представителей этой возрастной группы предпочитает расплачиваться наличными. Однако и более молодые люди все еще активно ими пользуются: примерно один из трех 30-летних латвийцей выбирает такой способ оплаты, более 24 % — в возрасте около 20 лет, а среди молодежи 16–19 лет наличные предпочитает один из шести.
Несмотря на то, что именно молодое поколение в Латвии проявляет наибольший энтузиазм в использовании цифровых технологий, старшие поколения не всегда остаются верны исключительно наличным деньгам. Так, 41 % латвийцев в возрасте 70 лет и старше предпочитает расплачиваться дебетовой картой. Это показывает, что современные способы оплаты привлекательны не только для молодежи. Впрочем, переход к другим способам расчета не означает полного исчезновения наличных: за последний год почти каждый житель Латвии хотя бы один раз пользовался ими при оплате.
По словам Тобиаса Линда, руководителя Adyen в странах Балтии и Скандинавии, эти данные неудивительны. «Латвия — одно из самых цифровых обществ в Европе, где технологические решения широко распространены как среди компаний, так и среди потребителей. Данные показывают, что молодежь особенно активно принимает новые цифровые способы расчетов, однако и пожилые жители открыты к переменам», — отметил он.
Хотя наличные деньги не исчезнут за одну ночь, часть общества уже смотрит в будущее без них. Около пятой части жителей Латвии считает, что страна должна перейти на безналичный режим уже в течение следующего года. Больше всего сторонников этой идеи среди молодежи до 20 лет — почти четверть поддерживает такой переход. В долгосрочной перспективе примерно каждый четвертый латвиец считает возможным полный отказ от наличных расчетов в течение ближайших 3–5 лет. «Похоже, мы постепенно движемся к обществу без наличных, но бумажные деньги в ближайшее время не исчезнут. Скорее, это постепенный процесс развития, в рамках которого разнообразие платежных опций помогает сохранять баланс и дает каждому потребителю возможность выбрать наиболее удобный для него способ оплаты», — заключил Линд.