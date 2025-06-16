Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Сегодня ожидается самый жаркий день июня - воздух прогреется до +27 градусов
В понедельник во второй половине дня температура воздуха в большинстве регионов Латвии повысится до +23…+27 градусов, прогнозируют синоптики.
Прохладнее будет на побережье, где температура не превысит +20 градусов. Ожидается солнечный день с небольшой облачностью. Во второй половине дня на западе страны небо затянет облаками, в Курземе пройдет дождь. Будет преобладать слабый западный ветер.
В Риге понедельник будет преимущественно солнечным, со слабым и умеренным северо-западным ветром. Воздух прогреется до +26 градусов.
С запада к Латвии уже приближается атмосферный фронт, который принесет прохладную и дождливую погоду.