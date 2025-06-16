Специалисты объяснили, почему никогда не стоит меняться местами в самолете

По словам Лианны, она поговорила со стюардессой, которая работала на том рейсе, и та подтвердила, что в данной ситуации пассажирка, которая заняла ее место, могла бы сделать заказ, который записали бы на владельца билета, а не на того, кто фактически сидел в кресле. Здесь скорее всего речь идет о полетах на внутренних американских линиях. В Европе другой порядок: при заказе у клиента каждый раз просят дать кредитную карточку.