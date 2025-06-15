В понедельник в Риге потеплеет до +27 градусов

Днем облачность постепенно будет увеличиваться, а к вечеру в западных районах возможен дождь. Из-за преобладания более теплой воздушной массы температура воздуха почти по всей территории Латвии поднимется до +22…+27°, хотя на части побережья, где ветер будет дуть со стороны воды, будет на несколько градусов прохладнее. Ветер западных направлений будет слабым или умеренным.