В понедельник в Риге потеплеет до +27 градусов
В понедельник погода в Латвии наконец-то будет по-летнему теплой!
Ночью облаков на небе будет совсем немного, осадков не ожидается. При слабом ветре переменного направления местами образуется туман, температура воздуха понизится до +7...+12°. В Риге ночью ожидается ясная и сухая погода, будет дуть слабый ветер переменного направления, а температура воздуха опустится до +11...+13°.
Днем облачность постепенно будет увеличиваться, а к вечеру в западных районах возможен дождь. Из-за преобладания более теплой воздушной массы температура воздуха почти по всей территории Латвии поднимется до +22…+27°, хотя на части побережья, где ветер будет дуть со стороны воды, будет на несколько градусов прохладнее. Ветер западных направлений будет слабым или умеренным.
В Риге день будет теплым – столбик термометра поднимется до +25…+27°. Осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, а во второй половине дня облачность начнет увеличиваться. В полдень и после обеда, при ярком солнце, уровень ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким, поэтому рекомендуется долго не находиться под прямыми солнечными лучами.