В воскресенье погода в Латвии будет солнечной и теплой

В Риге день будет солнечным, без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +21…+23°. В полдень и после обеда, при ярком солнце, интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренно высокой, поэтому рекомендуется не находиться долго под прямыми солнечными лучами.