В воскресенье погода в Латвии будет солнечной и теплой
Ночь в Латвии пройдет спокойно и без осадков, а день порадует солнечной и теплой погодой — под влиянием антициклона воздух прогреется до +24°, однако стоит быть осторожными: уровень ультрафиолетового излучения будет повышенным.
Ночью облаков на небе будет немного, осадков не ожидается. В отдельных районах возможны туман и дымка. Будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +5…+10°, на побережье Рижского залива — +10…+13°.
В Риге ночью облачность также будет незначительной, без осадков. Будет дуть ветер. Минимальная температура воздуха составит +12…+13°.
Днем под влиянием антициклона погода будет сухой и преимущественно солнечной. Ветер сохранится слабым, а максимальная температура воздуха достигнет +20…+24°, на побережье, при ветре с водоема — +18…+20°.
В Риге день будет солнечным, без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +21…+23°. В полдень и после обеда, при ярком солнце, интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренно высокой, поэтому рекомендуется не находиться долго под прямыми солнечными лучами.