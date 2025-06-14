Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Суббота будет солнечной и сухой
В субботу под влиянием антициклона погода будет сухой и солнечной, и хотя после полудня количество облаков увеличится, осадки не ожидаются, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +19...+21 градус, но на побережье, где ветер будет дуть с воды, воздух прогреется лишь до +16...+18 градусов.
В Риге день также будет солнечным, осадков не ожидается. После полудня количество облаков увеличится. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, а температура воздуха повысится до +18...+20 градусов.
В середине дня и после полудня при ярком солнце интенсивность ультрафиолетового излучения будет средней, поэтому жителей призывают не находиться долго под прямыми солнечными лучами.