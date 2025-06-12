В пятницу погода в Риге станет солнечной, осадков не ожидается

Ночью небо временами будет проясняться, а местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +8...+13 градусов. Днем в западной части страны будет сухо и солнечно, в восточной части Латвии будет больше облаков, пройдут кратковременные дожди и грозы.