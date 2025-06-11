В четверг в Латвии будут идти дожди и усилится ветер

Небо будет преимущественно облачным. Больше осадков ожидается в центральной и восточной части Латвии, а в Курземе лишь местами возможен небольшой дождь. Ближайшей ночью прогнозируется северо-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье в порывах он усилится до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +9...+12 градусов. Днем в западной части страны и на Видземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду, на востоке страны будет слабый ветер. Воздух прогреется до +12...+17 градусов.