Дубайский шоколад: как возник феномен, захвативший весь мир и супермаркеты Латвии

Несмотря на то, что производство настоящего дубайского шоколада с тех пор сильно расширилось, оригинальный батончик Can’t Get Knafeh Of It по-прежнему доступен только в Объединенных Арабских Эмиратах. Это побудило независимых шоколатье и международные бренды создавать свои версии, стремясь удовлетворить стремительно растущий спрос. Эти имитации, также получившие название "дубайский шоколад", заполонили супермаркеты по всему миру. Крупнейшие ритейлеры и производители шоколада, включая M&S, Lindt, Waitrose, Lidl и других, выпустили свои версии или ограниченные партии, которые часто распродаются мгновенно, иногда даже с ограничениями на количество покупок в одни руки. Ажиотаж также привел к продаже дубайского шоколада по завышенным ценам и к длинным очередям у дверей магазинов.