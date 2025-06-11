Дубайский шоколад: как возник феномен, захвативший весь мир и супермаркеты Латвии
Придуманный для удовлетворения вкусовых капризов беременных, дубайский шоколад стал редким сочетанием креативности, вкуса и успеха в социальных сетях, побившим все отраслевые рекорды. Он превратился в настоящий феномен не только на своей родине, но и в Латвии.
За последние годы дубайский шоколад стал глобальной сенсацией — насыщенная, тягучая и экстравагантная шоколадная плитка покорила сердца миллионов и распространилась по всему миру, словно пожар.
Оригинальный дубайский шоколад был выпущен в 2022 году, когда его создательница Сара Хамуда захотела создать нечто уникальное, чтобы удовлетворить свои вкусовые желания во время беременности.
Мировую известность шоколад приобрел после того, как тиктокерша Мария Вехера в декабре 2023 года опубликовала восторженное видео, где пробует этот шоколадный батончик у себя в машине. Видео стремительно стало вирусным, набрало более 125 миллионов просмотров и породило огромную армию поклонников по всему миру, готовых на все ради кусочка этого лакомства. "Я помню, как зашла на нашу маленькую кухню, и вдруг наше приложение для заказов начало сходить с ума – динь, динь, динь", - вспоминает Сара Хамуда . Заказы летели быстрее, чем мы успевали за ними следить."
@mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! 🍫 "Can't Get Knafeh of it," "Mind Your Own Busicoff," and "Crazy Over Caramel." Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram : fixdessertchocolatier #asmr #foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук - mariavehera257
Несмотря на то, что производство настоящего дубайского шоколада с тех пор сильно расширилось, оригинальный батончик Can’t Get Knafeh Of It по-прежнему доступен только в Объединенных Арабских Эмиратах. Это побудило независимых шоколатье и международные бренды создавать свои версии, стремясь удовлетворить стремительно растущий спрос. Эти имитации, также получившие название "дубайский шоколад", заполонили супермаркеты по всему миру. Крупнейшие ритейлеры и производители шоколада, включая M&S, Lindt, Waitrose, Lidl и других, выпустили свои версии или ограниченные партии, которые часто распродаются мгновенно, иногда даже с ограничениями на количество покупок в одни руки. Ажиотаж также привел к продаже дубайского шоколада по завышенным ценам и к длинным очередям у дверей магазинов.
Сегодня дубайский шоколад можно найти везде — от онлайн-магазинов до целых отделов в супермаркетах Lidl. Мировой спрос продолжает расти, вызывая глобальный дефицит продукции и даже нехватку фисташек на международном рынке. Супермаркеты начали ограничивать объемы поставок дубайского шоколада, а некоторые люди были уличены в попытках незаконного провоза ценных батончиков. И хотя некоторые покупатели берут его лишь ради интереса и пробуют только раз, эта тенденция закрепила дубайский шоколад как популярный и роскошный выбор, который по-прежнему пользуется высоким спросом в 2025 году.
«Ключ к успеху настоящего дубайского шоколада — в его текстуре», — подтверждает ведущий турецкий фуд-блогер Айлина Онеджа Тана. «Мягкость фисташкового крема не только приятно ощущается на языке, но и выглядит привлекательно. А хрустящая основа делает десерт еще более аппетитным».
«Шоколад с ощутимым хрустом, как швейцарский Toblerone или Ferrero Rocher, всегда пользуется высоким спросом», — объясняет эксперт. «То же самое касается дубайского шоколада. Только в этом случае хруст — это нечто большее: он словно создан для социальных сетей вроде TikTok и Instagram». Когда в 2023 году Мария Вехера надкусила дубайский шоколад в своем TikTok-видео, хрустящие ASMR-звуки заполнили фон — и батончик мгновенно стал хитом соцсетей.
«Истинный успех дубайского шоколада — это удачное сочетание вкуса, текстуры, удовольствия и ностальгии. Он был создан, чтобы стать чемпионом», — говорит Набиль Шехаб, директор по развитию бизнеса шоколадной компании Maison Samadi.