Наконец-то! На выходных потеплеет до +24 градусов

В пятницу кратковременные дожди пройдут лишь местами, в основном на востоке страны, а в субботу и воскресенье осадков не ожидается, облаков будет мало. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +7...+13 градусов, максимальная температура в субботу и воскресенье составит +20...+24 градуса, на побережье будет на несколько градусов прохладнее.