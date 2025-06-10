Снова серо и пасмурно: в Риге в среду возможен продолжительный дождь

Осадки на большей части страны ожидаются и ночью, и днем. Местами пройдут сильные дожди. Ночью будет дуть небольшой южный, юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +8...+12 градусов. Днем воздух прогреется всего до +13...+18 градусов. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - северо-западный ветер.