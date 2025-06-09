Уровень углекислого газа на Земле достиг самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Чем нам это грозит?

По словам ученых, текущее содержание углекислого газа в атмосфере эквивалентно тому, что наблюдалось примерно от 4,1 до 4,5 миллионов лет назад — в период, который ученые называют "Плиоценовым климатическим оптимумом". В то время уровень моря был примерно на 24 метра выше, чем сегодня, а средняя глобальная температура была на 3,9°C выше доиндустриального уровня. Фактически, климат был настолько теплым, что большие леса покрывали Арктику, где сегодня простирается суровая, безжизненная тундра.