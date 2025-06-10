Посевы выросли более чем в 8 раз! В Латвии набирает популярность выращивание спаржи

После Пасхи наступила теплая погода, и спаржа дала первые побеги, однако они пострадали от заморозков. Для роста спаржи нужна температура +15 градусов и выше. По словам Валле, чем быстрее растет спаржа, тем она вкуснее, а самая большая урожайность наступает на пятый-седьмой год. Семья Валле в Кримулде выращивает спаржу уже десять лет, начав с двух грядок. Со временем были найдены самые подходящие сорта, а теперь хозяйство продает и саженцы. Собранный урожай реализуется как напрямую потребителям, так и поставляется в местные магазины и рестораны.