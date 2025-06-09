"Нет 7000 евро в месяц - сразу шлите на фиг": совет латвийским девушкам вызвал споры в соцсетях
В латвийских социальных сетях некий мужчина вызвал бурную реакцию пользователей своими "советами" для женщин, ищущих вторую половинку. Он утверждает, что женщинам следует избегать мужчин, зарабатывающих менее 7000 евро в месяц.
По словам советчика, на первом этапе общения — еще до свидания — девушкам стоит требовать у мужчины выписку из банковского счета. «Очень важное сообщение для девушек и женщин! Если вы ищете вторую половинку — сразу просите у парня выписку из банка. Сколько он зарабатывает в месяц? Если меньше 7000 — посылайте на фиг», — без обиняков заявил «предприниматель».
Он продолжает: «Если он зарабатывает меньше 7000, он еле-еле себя содержит, не говоря уже о том, чтобы содержать вас, дарить подарки или возить в путешествия. А если еще и дети будут? Сразу перед первым свиданием просите выписку из банка».
На этом «советы» не заканчиваются. Мужчина обращается и к женщинам, уже состоящим в отношениях: «Если у вас парень, который зарабатывает мало и не возит в отпуск — у вас два варианта: либо послать его, либо заставить заняться онлайн-бизнесом. Тогда и у женщины, и у мужчины жизнь улучшится».
Tikitoka biznesmenis iesaka ☝️ pic.twitter.com/urNs2uV6Fa— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) June 3, 2025
Видеоролик вызвал шквал критики, насмешек и вопросов к ментальному состоянию автора. Вот лишь некоторые комментарии:
- «Автор видео, похоже, вещает из палаты психиатрической больницы?»
- «Большинству женщин придется искать очень долго…»
- «Что за клоун? Сам, наверное, до сих пор с мамой живет».
- «Жестко. Получается, 90% латвийских мужчин — сразу в мусор?»
- «Ого, так вот как надо? А если любовь хочется?»
- «Может, он имел в виду 7000 турецких лир? Валюту-то не уточнил».
- «Да уж, этот "перец" явно не в себе. И с его лицом даже 7000 в месяц не помогут».
- «Тогда, выходит, подходят только депутаты!»