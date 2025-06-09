"Нет 7000 евро в месяц - сразу шлите на фиг": совет латвийским девушкам вызвал споры в соцсетях

На этом «советы» не заканчиваются. Мужчина обращается и к женщинам, уже состоящим в отношениях: «Если у вас парень, который зарабатывает мало и не возит в отпуск — у вас два варианта: либо послать его, либо заставить заняться онлайн-бизнесом. Тогда и у женщины, и у мужчины жизнь улучшится».