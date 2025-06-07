В воскресенье потеплеет до 21 градуса
В воскресенье в Латвии сохранится переменная облачность: временами проглянет солнце, но не обойдётся и без дождей.
В ночь на воскресенье небо будет облачным, лишь местами прояснится. Временами пройдут дожди, а в отдельных районах восточной и центральной части страны ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер будет слабым, однако во время гроз возможны порывы. Минимальная температура воздуха составит от +10 до +15°. В Риге ночью небо будет преимущественно облачным, временами будет идти дождь. Ветер слабый, минимальная температура воздуха — от +13 до +15°.
В течение дня небо останется облачным, однако временами будет проглядывать солнце. Ожидаются кратковременные дожди, а во второй половине дня местами возможны сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый до умеренного южного направления ветер, во второй половине дня — слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +16…+21°. В Риге в течение дня временами будет светить солнце и пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, максимальная температура воздуха составит +19…+21°.
В полдень и после обеда, когда светит солнце, уровень ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким, поэтому не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами!