В воскресенье потеплеет до 21 градуса

В ночь на воскресенье небо будет облачным, лишь местами прояснится. Временами пройдут дожди, а в отдельных районах восточной и центральной части страны ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер будет слабым, однако во время гроз возможны порывы. Минимальная температура воздуха составит от +10 до +15°. В Риге ночью небо будет преимущественно облачным, временами будет идти дождь. Ветер слабый, минимальная температура воздуха — от +13 до +15°.