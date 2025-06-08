"Это безумие с большой буквы!" Почему в Латвии медики после 12-часовой смены идут не домой, а на вторую работу

Журналистка Дайна Янькалне в эфире передачи TV24 «Preses klubs» эмоционально описала случай, когда высококвалифицированная операционная медсестра отработала 12-часовую смену в больнице и сразу после этого отправилась на вторую работу. Более того, эта женщина — единственный родитель, что требует от нее еще большего самопожертвования ради семьи. Журналистка эмоционально описала такую реальность: «Это безумие с большой буквы! Тут даже не идет речь о каком-то конвейере! Речь идет о том, что человек работает на ответственной должности и не может заработать достаточно, чтобы после 12-часовой смены пойти домой и побыть со своим ребенком — ей приходится идти дальше на другие работы».