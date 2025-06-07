"Поток" продолжает историческое шествие в прокате: латвийский анимационный фильм собрал более 50 млн евро по всему миру

В то время как многие международные анимационные фильмы получают признание на фестивалях и премиях, но не достигают значительных успехов в прокате, «Поток» нарушил этот шаблон. За исключением «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки, он стал самым кассовым независимым анимационным фильмом — номинантом на «Оскар» последних лет. Для сравнения: в 2024 году «Мечты робота» («Robot Dreams») собрали в мировом прокате 4,7 миллиона долларов США, а в 2023 году «Марсель, ракушка в ботинках» («Marcel the Shell with Shoes On») — 6,9 миллиона долларов.