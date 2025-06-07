"Поток" продолжает историческое шествие в прокате: латвийский анимационный фильм собрал более 50 млн евро по всему миру
Латвийский анимационный фильм «Поток» (Flow, Straume), удостоенный премии «Оскар», официально преодолел отметку в 50 миллионов евро в мировом кинопрокате на этой неделе. Об этом сообщила компания Charades, занимающаяся международными продажами фильма, изданию Variety. Этот рубеж делает «Поток» одним из самых коммерчески успешных независимых анимационных фильмов, номинированных на «Оскар» за последние годы.
Фильм снят Гинтсом Зилбалодисом и спродюсирован компаниями Sacrebleu Productions, Dream Well и Take Five. Несмотря на отсутствие диалогов и скромный бюджет в 3,5 миллиона евро, картина превзошла ожидания. История рассказывает о коте, который выжил после разрушительного наводнения и обрел спутников среди других спасшихся животных на лодке. В мире без людей эти животные вместе дрейфуют по заброшенным местам в поисках надежды и безопасности.
В то время как многие международные анимационные фильмы получают признание на фестивалях и премиях, но не достигают значительных успехов в прокате, «Поток» нарушил этот шаблон. За исключением «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки, он стал самым кассовым независимым анимационным фильмом — номинантом на «Оскар» последних лет. Для сравнения: в 2024 году «Мечты робота» («Robot Dreams») собрали в мировом прокате 4,7 миллиона долларов США, а в 2023 году «Марсель, ракушка в ботинках» («Marcel the Shell with Shoes On») — 6,9 миллиона долларов.
По регионам «Поток» также показал впечатляющие результаты:
- во Франции фильм собрал более 5,9 миллиона долларов США,
- в Великобритании — 2,7 миллиона долларов США,
- в Германии — 2,5 миллиона долларов США,
- в Латвии, на родине фильма, сборы превысили 2,1 миллиона долларов США, и было продано более 365 000 билетов, что делает его самым просматриваемым фильмом в истории страны.
В Северной Америке дистрибьюторы Janus Films и Sideshow обеспечили сборы в 4,8 миллиона долларов. В Латинской Америке картина собрала 14,6 миллиона долларов, из которых более 7 миллионов долларов пришлись на Мексику. В Азии фильм также показал хорошие результаты: 3,91 миллиона долларов принес прокат в Китае, а также поступления зафиксированы в Южной Корее, Гонконге и других странах региона.
Режиссер Гинтс Зилбалодис поделился своими эмоциями по поводу достижения 50-миллионной отметки, сказав Variety: «Мировая реакция на "Поток" превзошла даже наши самые оптимистичные ожидания. Я думаю, это доказывает, что у публики есть большой интерес к оригинальным и личным историям, и что у независимых анимационных фильмов, созданных очень маленькими командами, есть огромный потенциал выйти на мировую арену. Я надеюсь, что теперь больше людей получат возможность снимать уникальные и выходящие за рамки фильмы».