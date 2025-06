"Поток" продолжает историческое шествие в прокате: латвийский анимационный фильм собрал более 50 млн евро по всему миру

Фильм снят Гинтсом Зилбалодисом и спродюсирован компаниями Sacrebleu Productions, Dream Well и Take Five. Несмотря на отсутствие диалогов и скромный бюджет в 3,5 миллиона евро, картина превзошла ожидания. История рассказывает о коте, который выжил после разрушительного наводнения и обрел спутников среди других спасшихся животных на лодке. В мире без людей эти животные вместе дрейфуют по заброшенным местам в поисках надежды и безопасности.