В пятницу будет дождливо, но тепло

Днем во многих районах ожидаются дожди, на востоке - грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, порывами до 9-14 метров в секунду. С появлением солнца температура воздуха в пятницу повысится до +19...+23 градусов, на побережье будет немного прохладнее.