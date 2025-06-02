ВИДЕО: в Эстонии зафиксировали рекордное число медведей в одном месте

Камера засняла эту группу медведей неподалеку от деревни Коэру. Как отметил владелец камеры Калле Адлер, он никогда прежде не видел в этом районе столько медведей одновременно. «Их действительно много. Сегодня утром я сам видел трех медведей, и они здесь постоянно передвигаются», — сказал мужчина.