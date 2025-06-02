ВИДЕО: в Эстонии зафиксировали рекордное число медведей в одном месте
Охотничья камера в Йерваском уезде, в центральной части Эстонии, зафиксировала необычную сцену — на лесной вырубке одновременно появились восемь бурых медведей.
Камера засняла эту группу медведей неподалеку от деревни Коэру. Как отметил владелец камеры Калле Адлер, он никогда прежде не видел в этом районе столько медведей одновременно. «Их действительно много. Сегодня утром я сам видел трех медведей, и они здесь постоянно передвигаются», — сказал мужчина.
Большинство попавших на камеру медведей — молодые, не старше трех лет. «В прошлом году мы видели двух медведиц с четырьмя детенышами у каждой. Возможно, это те же самые медвежата — с прошлого или даже позапрошлого года», — предположил Адлер.
Охотничьи угодья Коэру граничат с крупным природным заповедником Эндла, где медведи могут свободно передвигаться. В последние годы медведи все чаще приближаются и к границам столицы Эстонии — Таллина.
В Латвии популяция этих животных тоже растет. Еще 30 лет назад в стране их было всего несколько, а сейчас - 120. Власти обещают рассмотреть возможность ограничения числа медведей.