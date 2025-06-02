Третья в гонке из трех: почему Рига плетется в хвосте за Таллином и Вильнюсом

В программе LTV "de facto" на этой неделе говорили о том, какие проблемы развития придется решать новой Рижской думе. "Главный клиент города - его жители. Речь идет о жилищном кризисе. Если бы у нас было конкурентоспособное предложение, то часть уезжающих оставалась бы в Риге, потому что многим нравится жить в Риге, но они просто не могут себе этого позволить, тем более с постоянно растущими ценами. Это главное, что нужно сделать. (..) Если человек живет на четвертом или пятом этаже, то он будет пользоваться и первым этажом", - заявил градостроитель Виестурс Целминьш, подчеркивая важность доступного жилья.