В Литве будут рассказывать школьникам об угрозах вербовки со стороны России
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
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В Литве будут рассказывать школьникам об угрозах вербовки со стороны России

Отдел новостей

LETA / BNS

Несколько дней назад школы Литвы получили рекомендации Министерства образования, науки и спорта проводить беседы с подростками о возникающих опасностях вербовки сотрудниками российских спецслужб.

Как сообщается, в документе упоминаются кремлевские службы, которые достаточно широко используют эту тактику в Украине: там подростков за определенную плату вербуют для различных разведывательных заданий, актов диверсий или саботажа. За эти действия подросткам платят криптовалютой, и их уверяют, что после выполнения заданий никакого риска не будет.

Директорам школ рекомендуется проводить беседы с учениками, побуждать их ответственно относиться к угрозам и делиться подозрениями с Департаментом государственной безопасности.

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