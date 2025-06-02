В Литве будут рассказывать школьникам об угрозах вербовки со стороны России

Как сообщается, в документе упоминаются кремлевские службы, которые достаточно широко используют эту тактику в Украине: там подростков за определенную плату вербуют для различных разведывательных заданий, актов диверсий или саботажа. За эти действия подросткам платят криптовалютой, и их уверяют, что после выполнения заданий никакого риска не будет.