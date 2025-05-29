В четверг на востоке страны ожидаются ливни с грозами

Во второй половине дня и в ночь на пятницу в Латгале, Селии, в центральной и восточной части Видземе возможны очень сильные дожди, которые затопят низменные участки. Солнце выглянет лишь местами, ветер будет слабым. Температура воздуха составит от +12...+14 градусов на западном побережье Курземе до +21 градуса местами в центральных и восточных регионах Латвии.