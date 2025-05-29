В Латвии
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В четверг на востоке страны ожидаются ливни с грозами
В четверг во многих регионах Латвии ожидается дождь, в основном кратковременный, а на востоке страны пройдут ливни с грозами, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня и в ночь на пятницу в Латгале, Селии, в центральной и восточной части Видземе возможны очень сильные дожди, которые затопят низменные участки. Солнце выглянет лишь местами, ветер будет слабым. Температура воздуха составит от +12...+14 градусов на западном побережье Курземе до +21 градуса местами в центральных и восточных регионах Латвии.
В Риге осадков не ожидается, временами может выглянуть солнце, а воздух прогреется до +20 градусов. Вечером ожидается умеренный северо-западный ветер, температура воздуха понизится до +14 градусов.