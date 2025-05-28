Самая большая мечта мамы - когда-нибудь поговорить со своей дочерью: 6-летней Патриции из Каугури очень нужна помощь
Родители Патриции Беликовой Вита и Эдгар – удивительные люди, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду. Теперь помощь очень нужна им самим.
Еще в 2014 году до рождения своих детей они приняли в семью из Украины оставшихся без крова маму Тамару с двумя дочками – Алиной и Ириной. Они близко к сердцу приняли акцию организации «Латвия без сирот», которая искала семьи-добровольцы, готовые принять детей, оказавшихся в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Они стали для девочек приемной семьей и вместе уже 11 лет. А когда родились Патриция и Марек, в их небольшом домике в Тукумском районе в трех комнатах жили четверо детей и трое взрослых. Это был летний домик родителей, и Эдгар со временем его приспособил для постоянного проживания.
Все очень радовались, когда Вита родила сына. Вита очень любит детей и планировала троих. Через год родилась Патриция. Cначала все было хорошо, а после двух лет Вита стала замечать неладное – в сравнении с братиком Патриция вела себя странно: не откликалась на имя, истерично пугалась громких звуков, не понимала обращенной к ней речи, беспорядочно махала ручками и крутила ладошками, как пропеллером. Врач тогда маме сказала, что не стоит беспокоиться, это просто моторика, все наладится. Но ничего не наладилось.
Когда у маленькой Патриции начали проявляться проблемы со здоровьем, вся семья очень переживала и старались найти все возможные варианты и решения. В два с половиной года Патриции поставили диагноз аутизм. Государство оплачивает лишь малую долю лечения и реабилитаций, которые таким детям нужны непрерывно. Остальное родители оплачивают сами. Устроиться на работу мама с «особенной» малышкой на руках не может, единственный кормилец – папа: он крутится, как белка в колесе, и хватается за любые подработки.
Братик с сестричкой очень разные – Мареку 7 лет, он компанейский и общительный, скоро у него выпускной в детском саду и осенью он пойдет в школу. Патриция на год младше, ей в марте исполнилось 6 лет – она нежная и хрупкая, живет в своем мире, словно отгородившись от всех. Она любит музыку – как только услышит любую мелодию, начинает танцевать. Может часами заниматься с звучащими музыкальными игрушками. А резких громких звуков очень боится – от шума мотоциклов и грузовиков или от лая собаки у нее может случиться истерика: она зажимает ушки, как будто ей больно, долго кричит и плачет.
Самая большая мечта Виты - когда-нибудь поговорить с Патрицией – чтобы она ее понимала. И чтобы вместо занятий с логопедами, психологами и физиотерапевтами она бы водила дочку, как обычную девочку, на занятия танцами или рисованием… И чтобы у неё оставались время и силы для сына, чтобы она могла ему тоже уделять больше внимания.
«Самое ужасное для материанского сердца, – объясняет Вита, - когда маленький ребенок плачет, потому что не может разговаривать и рассказать, что у нее болит, чего он боится, чего он хочет, что ей нравится. Мы все так мечтаем, что после курса лечения Патриция сможет начать говорить...»
Вита очень надеется на лечение в Грузии — cейчас у Патриции еще тот возраст, когда терапия стволовыми клетками может дать шанс на революционные изменения. Вита очень вдохновлена рассказами знакомых родителей особенных детей, которым это помогло начать говорить.
По заверению родителей, которые раньше тратили на уход за ребенком почти все свое время, использование стволовых клеток полностью изменило их жизнь. Особенно радуют истории, когда ребенок в итоге смог пойти в обычную общеобразовательную школу, хотя раньше это считалось невозможным.
«Всегда старалась помогать другим и никогда не думала, что сама буду просить помощи», — говорит Вита.
А что касается украинской семьи, Тамара сейчас устролась на работу на рынке в Булдури. Алина окончила 9 класс, учится удаленно и помогает маме на рынке. Ирина заканчивает 7-й класс. Практически каждые выходные семья приезжает в гости к Вите с Эдгаром.
На что нужны деньги
В Тбилиси в медицинском центре Mardareishvili Medical Centre существует отдельная клиника нервных болезней. Здесь особое внимание уделяется детям с аутизмом и различными патологиями. Врачи постоянно проходят стажировки в лучших клиниках США и Европы.
В центре накоплен обширный опыт применения стволовых клеткок при аутизме. В результате улучшается речь, поведение, интеллект. В Латвии в основном используется лишь психолого-педагогическая коррекция для детей с расстройствами аутистического спектра.
Клеточная терапия считается прогрессивным эффективным методом, который практикуется в современных клиниках в разных странах. У 70% пациентов, получающих лечение, наступает стабильное улучшение. В 10% случаев дети восстанавливаются полностью. В будущем у них не возникает никаких проявлений аутизма. Они нормально взаимодействуют с другими людьми, создают семьи, получают образование и профессию.
Как помочь
🔴 Сделать звонок на благотворительный телефон 9 000 63 84. Стоимость звонка – 1,42 евро.
🔴 Перечислить пожертвование на оплату лечения.
- Labdarības fonds BeOpen
- Reģ.Nr. 50008218201
- Konta Nr. LV05 CBBR 1123 2155 00400
- Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)
- Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Patrīcijai Beļikovai
Благотворительный фонд BeOpen не удерживает с пожертвований никакие проценты. Фонд имеет статус Общественно-полезной организации (Sabiedriskā labuma organizācija — SLO), это дает благотворителям возможность получать налоговые льготы по подоходному налогу.