Самая большая мечта мамы - когда-нибудь поговорить со своей дочерью: 6-летней Патриции из Каугури очень нужна помощь

Братик с сестричкой очень разные – Мареку 7 лет, он компанейский и общительный, скоро у него выпускной в детском саду и осенью он пойдет в школу. Патриция на год младше, ей в марте исполнилось 6 лет – она нежная и хрупкая, живет в своем мире, словно отгородившись от всех. Она любит музыку – как только услышит любую мелодию, начинает танцевать. Может часами заниматься с звучащими музыкальными игрушками. А резких громких звуков очень боится – от шума мотоциклов и грузовиков или от лая собаки у нее может случиться истерика: она зажимает ушки, как будто ей больно, долго кричит и плачет.