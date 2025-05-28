Государство готово оплатить жителям Латвии лекарства в неотложных случаях, но при одном условии
Государство полностью компенсирует расходы на лекарства или медицинские изделия жителям в неотложных и особых случаях, если об этом примет решение совместный консилиум трех университетских больниц — это предусматривают утвержденные правительством поправки в порядок компенсации расходов на приобретение медикаментов и медицинских устройств, предназначенных для амбулаторного лечения.
Речь идет о случаях, когда человеку внезапно необходимы жизненно важные препараты, но государство в данный момент их не покрывает или покрывает частично. Как указывает Министерство здравоохранения, недоступность лекарств создает дополнительную нагрузку на социальный бюджет. Своевременное обеспечение медикаментами и медицинскими изделиями может способствовать благополучию населения, сохранению трудоспособности и повышению конкурентоспособности страны.
Компенсация будет предусмотрена не более чем на 12-месячный курс лечения. По словам Минздрава, новая инициатива расширит возможности компенсации лекарств в неотложных случаях и снизит нагрузку на пациентов при покупке лекарств и медицинских устройств.
Также уточняется, что при составлении списка компенсируемых препаратов, в том числе при онкологических заболеваниях, должен применяться единый подход к терапии для всех пациентов с одинаковыми показаниями — в соответствии с международными рекомендациями.
Учитывая рост числа заявлений и отказов со стороны Национальной службы здравоохранения (NVD) в случаях, когда при прогрессировании онкологических заболеваний запрашивается индивидуальная компенсация медикаментов других линий терапии, уточняется, что такие препараты индивидуально компенсироваться не будут. Медикаменты других терапевтических линий будут предоставляться только при их включении в список компенсируемых на основе оценки терапевтической эффективности, стоимости и выделенного финансирования.
Поправки также предусматривают обеспечение определенных групп населения государственным финансированием систем мониторинга глюкозы. Это касается пациенток с диабетом 1-го или 2-го типа, получающих инсулиновую терапию во время беременности и до 70 дней после родов, а также пациентов после трансплантации органов и после резекции поджелудочной железы.
Минздрав подчеркивает, что согласно статистике Европейской комиссии, показатели здоровья в Латвии — одни из самых низких в ЕС, тогда как расходы бюджета на здравоохранение существенно ниже среднего по ЕС. В частности, государственное финансирование на компенсацию медикаментов — одно из самых низких в ЕС и на 34% ниже, чем в Литве и Эстонии.