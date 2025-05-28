Государство готово оплатить жителям Латвии лекарства в неотложных случаях, но при одном условии

Минздрав подчеркивает, что согласно статистике Европейской комиссии, показатели здоровья в Латвии — одни из самых низких в ЕС, тогда как расходы бюджета на здравоохранение существенно ниже среднего по ЕС. В частности, государственное финансирование на компенсацию медикаментов — одно из самых низких в ЕС и на 34% ниже, чем в Литве и Эстонии.