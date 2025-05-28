Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В среду в восточных районах ожидается дождь
В среду днем в Латгале местами пройдет небольшой дождь, а во второй половине дня и вечером умеренный дождь ожидается во многих регионах восточной Латвии.
Синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь и в Курземе. В западных и центральных районах страны ожидается солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +17...+23 градусов, в Латгале - до +14...+17 градусов. Ветер будет преимущественно слабым.
Среда в Риге будет сухой и солнечной, с легким южным, юго-восточным ветром, а воздух прогреется до +23 градусов.