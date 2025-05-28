Медсестры - незаметный фундамент латвийского здравоохранения, который слишком часто игнорируют
В Латвии медсестры ежедневно несут ключевую нагрузку в здравоохранении, оставаясь недооцененными и перегруженными — система нуждается в срочном признании их роли и поддержки.
В условиях стремительно стареющего общества и роста числа пациентов с хроническими заболеваниями в Латвии все более остро встает вопрос: кто в действительности заботится о пациентах каждый день? Ответ прост — медсестры. Однако, несмотря на свою незаменимую роль, сестринский персонал остается недооцененным и перегруженным. Об этом открыто заявила главная медсестра клиники Skrides Sirds Даце Канцане в передаче TV24 "Ārsts atbild".
По ее словам, медсестры не только обеспечивают повседневный уход за пациентами, но и играют ключевую роль в их обучении, особенно в случае хронических заболеваний. "Медсестры должны говорить громче — нас не слышат!" — подчеркнула Канцане. В подтверждение важности их работы в клинике был запущен новый сервис — консультация медсестры. Это шаг к тому, чтобы сделать вклад медсестер более заметным и структурированным.
Почему профессия медсестры находится в роли "пасынка"? Главная медсестра клиники считает, что причин несколько:
- Недостаток признания и уважения. Профессия медсестры в Латвии остается в тени врачей. Несмотря на то, что именно медсестры ежедневно находятся рядом с пациентами, принимают быстрые решения, обучают и поддерживают, их мнение редко учитывается в системных реформах.
- Низкий престиж и зарплаты. Зарплата латвийской медсестры значительно ниже, чем в других странах ЕС. Это подрывает мотивацию специалистов, ускоряет эмиграцию и усугубляет кадровый дефицит.
- Пациенты не соблюдают рекомендации. Медсестры часто сталкиваются с ситуациями, когда пациенты самовольно прекращают прием лекарств после первых улучшений. Это, по словам Канцане, — "самая большая ошибка". Именно медсестры чаще всего пытаются донести до пациента важность постоянного лечения и изменить его поведение.
- Перегрузка и выгорание. Растущее число пациентов и нехватка персонала делают работу медсестер все более тяжелой — как физически, так и эмоционально. Поддержка благополучия медсестер — ключ к стабильной системе здравоохранения.
Как подчеркивает Канцане, без медсестер система здравоохранения просто не будет функционировать. Сегодня необходимо не только благодарить, но и активно защищать, слушать и инвестировать в тех, кто стоит на передовой заботы о пациентах: "Наша работа — это большая ответственность. Перед человеком, семьей и обществом".