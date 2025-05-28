Медсестры - незаметный фундамент латвийского здравоохранения, который слишком часто игнорируют

По ее словам, медсестры не только обеспечивают повседневный уход за пациентами, но и играют ключевую роль в их обучении, особенно в случае хронических заболеваний. "Медсестры должны говорить громче — нас не слышат!" — подчеркнула Канцане. В подтверждение важности их работы в клинике был запущен новый сервис — консультация медсестры. Это шаг к тому, чтобы сделать вклад медсестер более заметным и структурированным.