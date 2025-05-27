Даугавпилс празднует 750-летие: интересные факты и знаковые события
Второй по величине город Латвии — Даугавпилс — с 29 мая по 1 июня отмечает свое 750-летие. История города отсчитывается с 1275 года, когда магистр Ливонского ордена Эрнст фон Ратцебург построил в Науене, у торгового пути на границе русских и польских земель, в 19 километрах от нынешнего Даугавпилса, крепость Динабург.
Даугавпилс носил разные названия: Динабург (1275–1656; 1667–1893), Борисоглебов (1656–1667), Двинск (1893–1920). С 1920 года, после освобождения Латгалии от большевиков, он стал называться Даугавпилсом.
Даугавпилс могли назвать в честь Райниса
Интересно, что в годы Первой Латвийской Республики, когда в стране у власти были социал-демократы, город мог снова сменить название. Как напомнил несколько недель назад в газете Latgales Laiks литературовед, писатель и исследователь культурной истории Латгалии Валентин Лукашевич: «Не знаю, правда ли это, но от одного литературоведа слышал — когда в 1929 году умер Райнис, социал-демократы предложили переименовать в его честь один из городов Латвии. Прецедент был — в 1926 году Сасмаку переименовали в Валдемарпилс, чтобы почтить память Кришьяниса Валдемарса. Социал-демократы не особо надеялись на успех, но в кулуарах обсуждали, что Даугавпилс мог бы стать Райниспилсом».
И на то были логические основания: на Гриве (ныне часть Даугавпилса на левом берегу Даугавы, присоединенная к городу в 1953 году; до этого — отдельный город) прошли подростковые годы Райниса, или Яниса Плиекшанса (1865–1929). Здесь, в немецкой школе Гривы, он получил начальное образование, позволившее ему затем продолжить обучение в Риге.
Осенью прошлого года, 11 сентября, в день рождения Райниса, на левом берегу Даугавы — как раз накануне юбилейного года города — снова увековечили его вклад и память: в здании бывшей Даугавпилсской 6-й основной школы на Гриве, где учился Райнис, открылся новый культурный центр — Центр Райниса. Он действует под эгидой Даугавпилсского краеведческого и художественного музея.
«Имя Райниса должно быть сохранено в городе. Это историческое здание, где учились многие выдающиеся люди, в том числе и Райнис, продолжит жить — как культурный, образовательный и общественный центр», — подчеркнули в Даугавпилсской думе на открытии.
Прошлое и настоящее города
«750-летие Даугавпилса — это большое событие, ведь история города длинная и древняя. Мы хотим особо отметить нашу экспозицию, посвященную культурной истории Даугавпилсского края, которую предлагаем вниманию посетителей. Постоянная экспозиция "Культурная история Даугавпилсского края" рассказывает об истории города начиная с IX тысячелетия до нашей эры и до начала 1990-х годов прошлого века. Экспозиция очень обширна, она размещена в нескольких залах и богата предметами. У каждого предмета есть своя история, и все это связано с нашим городом, с разными этапами его истории, людьми и обществом в целом», — рассказывает Jauns.lv заведующая отделом культурной истории Даугавпилсского краеведческого и художественного музея Инета Яновска.
История Даугавпилса определяет и его настоящее. По-прежнему важнейшим фактором развития города остается его географическое положение. Даугавпилс — крупный железнодорожный узел, что способствует развитию промышленности. В городе работают несколько крупных предприятий по обработке металла, развиты пищевая и легкая промышленность. Активно действует сектор малого и среднего бизнеса. Благодаря Даугавпилсскому университету, восстановленному в 1988 году театру, а также деятельности различных культурных национальных обществ и не только, Даугавпилс стал важным культурным и образовательным центром Латгалии.
«Восточный Иерусалим» и Холм церквей
Одной из главных достопримечательностей Даугавпилса, подчеркивающей уникальность и самобытность города, является Холм церквей. Это место рекомендуют посетить всем гостям города. Холм расположен в районе Нового Строения. На рубеже XIX и XX веков, с ростом числа жителей Даугавпилса, увеличилось и количество верующих крупнейших конфессий, поэтому возникла необходимость построить в этом районе храмы для разных религиозных общин.
Первым в 1893 году был построен кафедральный собор Мартина Лютера (ул. 18 ноября, 66), неподалеку от нее в 1905 году – католический костел Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (ул. А. Пумпура, 11а) и православная Двинская гарнизонная церковь (в дальнейшем – Борисо-Глебский собор) (ул. Таутас, 2). В 1928 году неподалеку от Борисо-Глебского собора был построен молитвенный храм 1-й Новостроенской старообрядческой общины (Храм Рождества Пресвятой Богородицы и Святителя Николы) (ул. Пушкина, 16а).
Через район Нового Строения проходила магистраль Петербург – Варшава. В пределах города это была Шоссейная улица (сегодня – это улица 18 ноября), которая разделила район на две части. Таким образом, по одну сторону от магистрали находятся католическая и лютеранская церкви, по другую — православная и старообрядческая.
Храмы стали не только духовным центром района Нового Строения, но и его архитектурной доминантой. Каждый храм внес в панораму города свои особенности, благодаря разнообразию архитектурных стилей — от барокко и неоготики до византийского стиля.
Примечательно, что старообрядцы нередко называют Даугавпилс «Восточным Иерусалимом», ведь это один из немногих городов мира, где расположено значительное количество старообрядческих молельных домов (на сегодняшний день их шесть). Уже с XVIII–XIX веков Даугавпилс и его окрестности стали важным центром старообрядцев, которые искали здесь убежище от гонений в центре Российской империи.
Даугавпилс в датах
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1275 год – мейстер Ливонского ордена строит Даугавпилсскую крепость. Этот год считается годом основания города.
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1582 год – после Ливонской войны Даугавпилс входит в состав Речи Посполитой, становясь важным военным и административным центром.
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1621 год – в ходе польско-шведской войны шведские войска захватывают Динабург.
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1656 год – после продолжительных боев город возвращается под контроль Речи Посполитой.
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1772 год – после первого раздела Речи Посполитой Даугавпилс входит в состав Российской империи; в 1893 году переименован в Двинск.
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Конец XIX — начало XX века – город становится важным железнодорожным узлом, что способствует росту промышленности и численности населения.
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1920-е годы – после Первой мировой войны и провозглашения независимости Латвии, Даугавпилс входит в состав Латвийской Республики. 3 января 1920 года в ходе Освободительной войны город освобожден от большевиков.
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1940 год – начинается советская оккупация.
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1941–1944 годы – Даугавпилс находится в зоне немецкой оккупации. Во Второй мировой войне город стал одним из наиболее разрушенных в Латвии. В 1944 году здесь проходили ожесточенные бои между советскими и немецкими войсками.
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1944 год – советская оккупация сменяет немецкую, начинается постепенная индустриализация города.
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1991 год – восстановление независимости Латвии. Даугавпилс и вся страна освобождаются от оккупационных режимов.
Статья создана в сотрудничестве с