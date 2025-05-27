Даугавпилс празднует 750-летие: интересные факты и знаковые события

Интересно, что в годы Первой Латвийской Республики, когда в стране у власти были социал-демократы, город мог снова сменить название. Как напомнил несколько недель назад в газете Latgales Laiks литературовед, писатель и исследователь культурной истории Латгалии Валентин Лукашевич: «Не знаю, правда ли это, но от одного литературоведа слышал — когда в 1929 году умер Райнис, социал-демократы предложили переименовать в его честь один из городов Латвии. Прецедент был — в 1926 году Сасмаку переименовали в Валдемарпилс, чтобы почтить память Кришьяниса Валдемарса. Социал-демократы не особо надеялись на успех, но в кулуарах обсуждали, что Даугавпилс мог бы стать Райниспилсом».