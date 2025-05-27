"Ребенок имеет право молчать": почему в Латвии дела о сексуальном насилии часто не доходят до суда

Уже больше года в Латвии действует специальное учреждение - Дом ребенка, где проводятся некоторые из допросов, судебно-медицинские экспертизы, а иногда и психологические обследования, а затем проходит реабилитация ребенка. Директор Дома ребенка Лаура Лединя сообщила, что речь идет о потерпевших не только от сексуального, но и от других видов насилия. "Наши возможности приближаются к максимуму. По показателям 2022, 2023, 2024 годов мы видим, что эти сообщения о насилии и число детей-потерпевших растет. Я не хочу связывать это только с тем, что насилия становится больше. По моему мнению, тот факт, что сообщений становится все больше, следует оценивать положительно. Возможно, общественность становится более осведомленной. Мы говорим об этом больше, и вы тоже говорите", - отметила Лединя.