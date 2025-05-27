Кошки и собаки после смерти хозяина: как защитить домашних питомцев?
В Латвии обсуждают возможность включения домашних животных в наследственное дело, чтобы обеспечить их благополучие после смерти владельцев. Однако этот процесс сталкивается с юридическими сложностями и требует детального регулирования для эффективной защиты питомцев.
Каждое домашнее животное, потерявшее хозяина, испытывает сильный стресс. Повезло тем, кто попал в руки родственников, но многие попадают в приюты, сообщает LSM+. В прошлом году в Екабпилсский приют попали 16 кошек и 3 собаки, так как после смерти хозяев о них некому было заботиться. «В этом году был один случай с собакой и восемь — с кошками. Они попали в приют из-за смерти хозяев или в случаях, когда одинокие пожилые люди переезжали в пансионаты», — сказал председатель правления Jēkabpils pakalpojumi Мартиньш Глухс.
Даже если животное принял родственник, возникают проблемы, потому что часто в реестре домашних животных остаются старые данные. Новый владелец не может подтвердить свои права, ведь без юридического основания ветеринары не могут его зарегистрировать. Поэтому Общество ветеринаров предлагает включать домашних животных в наследственное дело. Однако нотариусы считают это не лучшим решением.
«Процесс наследования длительный, а забота о животном требуется сразу. Кроме того, наследство можно принять или отказаться — по желанию», — сказала заместитель председателя Совета присяжных нотариусов Илзе Метузале.
В случаях, когда наследство все же принимается, Минюст рекомендует оформить себя как держателя животного — пока процесс не закончен. «Любой, кто ухаживает за животным умершего человека, уже сейчас может пойти к ветеринару и зарегистрироваться как держатель. Это стоит делать», — отметила Лита Конопоре.
Ответственные учреждения рассматривают еще одну возможность — внести изменения в нормативные акты, чтобы уже при регистрации животного владелец был обязан указать лицо, которое возьмет на себя заботу о животном в случае смерти хозяина или других непредвиденных обстоятельств.