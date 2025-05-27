Кошки и собаки после смерти хозяина: как защитить домашних питомцев?

Каждое домашнее животное, потерявшее хозяина, испытывает сильный стресс. Повезло тем, кто попал в руки родственников, но многие попадают в приюты, сообщает LSM+. В прошлом году в Екабпилсский приют попали 16 кошек и 3 собаки, так как после смерти хозяев о них некому было заботиться. «В этом году был один случай с собакой и восемь — с кошками. Они попали в приют из-за смерти хозяев или в случаях, когда одинокие пожилые люди переезжали в пансионаты», — сказал председатель правления Jēkabpils pakalpojumi Мартиньш Глухс.