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В Латвии
Вчера 15:51
Дети, пострадавшие от войны в Украине, отправятся в реабилитационные лагеря в Риге
Рижская дума при поддержке Фонда детской больницы (BSF) продолжит организовывать лагеря психоэмоциональной реабилитации для детей, пострадавших от войны в Украине. Особое внимание будет уделено детям из города Рубежное, расположенного в Луганской области.
28 мая в 15:00 в Доме родителей при Детской клинической университетской больнице состоится подписание меморандума между Рижской думой, Фондом детской больницы и администрацией города Рубежное о поддержке детей, пострадавших в войне.
Меморандум предусматривает продолжение поддержки Рижской думы в организации реабилитационных лагерей для украинских детей, получивших как физические, так и психологические травмы в результате боевых действий. В этот раз особое внимание будет уделено детям из Рубежного — города, находящегося под российской оккупацией в Луганской области.
Несмотря на условия оккупации, администрация Рубежного продолжает заботиться о своих жителях — в том числе о детях, потерявших родителей и получивших тяжелые травмы.