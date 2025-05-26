Дети, пострадавшие от войны в Украине, отправятся в реабилитационные лагеря в Риге
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Дети, пострадавшие от войны в Украине, отправятся в реабилитационные лагеря в Риге

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Рижская дума при поддержке Фонда детской больницы (BSF) продолжит организовывать лагеря психоэмоциональной реабилитации для детей, пострадавших от войны в Украине. Особое внимание будет уделено детям из города Рубежное, расположенного в Луганской области.

28 мая в 15:00 в Доме родителей при Детской клинической университетской больнице состоится подписание меморандума между Рижской думой, Фондом детской больницы и администрацией города Рубежное о поддержке детей, пострадавших в войне.

Меморандум предусматривает продолжение поддержки Рижской думы в организации реабилитационных лагерей для украинских детей, получивших как физические, так и психологические травмы в результате боевых действий. В этот раз особое внимание будет уделено детям из Рубежного — города, находящегося под российской оккупацией в Луганской области. 

Несмотря на условия оккупации, администрация Рубежного продолжает заботиться о своих жителях — в том числе о детях, потерявших родителей и получивших тяжелые травмы.

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