Дети, пострадавшие от войны в Украине, отправятся в реабилитационные лагеря в Риге

Меморандум предусматривает продолжение поддержки Рижской думы в организации реабилитационных лагерей для украинских детей, получивших как физические, так и психологические травмы в результате боевых действий. В этот раз особое внимание будет уделено детям из Рубежного — города, находящегося под российской оккупацией в Луганской области.