"Многие хотят Кейт, Керри, Мартина": из 181 запроса на включение имени в календарь приняли только 9

В списке латышских традиционных календарных имен их около тысячи. Те имена, которые полностью не соответствуют установленным критериям, но и не могут быть отклонены как неподходящие, включают в расширенный список имен. А для тех, чьи имена не находятся ни в одном из списков, выделен особый день — 22 мая. Этот день стал символическим моментом для чествования каждого имени, которое пока не увековечено в календаре, но несет в себе неповторимую историю личности.