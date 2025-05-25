После выборов в латвийские самоуправления новоиспеченных мэров проверят на благонадежность

Руководители самоуправлений не утратят автоматически свои должности, даже если им не будет предоставлен допуск. Во время обсуждения поправок указывалось, что в таком случае возможны действия как со стороны думы самоуправления, так и со стороны Министерства охраны окружающей среды и регионального развития и министра.