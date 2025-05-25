После выборов в латвийские самоуправления новоиспеченных мэров проверят на благонадежность
Государственная служба безопасности (Valsts drošības dienests - VDD) после выборов в органы самоуправления будет оценивать соответствие новоизбранных председателей дум и их заместителей требованиям для получения специального допуска к государственной тайне.
Служба обращает внимание, что проверка любого претендента на спецдопуск осуществляется в срок, установленный законом «О государственной тайне» — проверка длится три месяца. Однако, если по объективным причинам за это время не удается завершить всестороннюю оценку, срок может быть продлен еще на три месяца.
«В ходе проверки VDD получает и анализирует широкий спектр информации, чтобы всесторонне оценить надежность претендента на спецдопуск, его готовность хранить государственную тайну, а также соответствие всем критериям, установленным законом», — поясняет служба.
Во время проверки особенно тщательно оцениваются прежняя деятельность лица и круг его контактов. Среди наиболее частых причин продления срока проверки называются большой объем подлежащей оценке информации, затрудненность в получении данных о некоторых периодах жизни, например, времени проживания за рубежом, а также выявленные в ходе проверки факторы риска, требующие дополнительного анализа.
С1 июня 2024 года вступило в силу требование, согласно которому исполнительные директоры самоуправлений и их заместители обязаны в течение одного месяца направить запрос в компетентное учреждение государственной безопасности о предоставлении спецдопуска к государственной тайне. Если допуск не будет получен, должностное лицо подлежит освобождению от занимаемой должности.
Одновременно Сейм принял поправки к Закону о самоуправлениях, которые, начиная с выборов в июне, обязывают самоуправления направлять запросы о спецдопуске также в отношении руководителей самоуправлений и их заместителей.
Руководители самоуправлений не утратят автоматически свои должности, даже если им не будет предоставлен допуск. Во время обсуждения поправок указывалось, что в таком случае возможны действия как со стороны думы самоуправления, так и со стороны Министерства охраны окружающей среды и регионального развития и министра.
Принятые поправки к закону предусматривают, что не позднее чем через месяц после избрания председателя думы или его заместителя, самоуправление обязано в установленном порядке направить запрос в компетентную службу госбезопасности о предоставлении специального допуска к государственной тайне.