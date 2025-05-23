Русская гражданская ассоциация в Латвии объявила борьбу прокремлевским элементам

Среди других задач АРЭМ — максимально возможная поддержка добровольческих формирований из России, сражающихся на стороне Украины против российской агрессии, а также помощь настоящим борцам с режимом Владимира Путина, которые из-за своей позиции были вынуждены покинуть Россию и нуждаются в защите. АРЭМ также намерена усилить работу в сфере культуры и образования, принимая во внимание начатую в Латвии образовательную реформу, поддерживать проекты, направленные на интеграцию русских и русскоязычных эмигрантов, освоение латышского языка и культуры, а также оказывать поддержку всем политическим беженцам.