Русская гражданская ассоциация в Латвии объявила борьбу прокремлевским элементам
В условиях продолжающейся российской агрессии против Украины и гибридного давления на страны Балтии русская диаспора в Латвии все активнее заявляет о своей гражданской позиции. Ассоциация развития гражданского общества русских и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ), объединяющая противников путинского режима, представила декларацию, в которой изложены приоритетные цели организации на 2025 год.
На общем собрании АРЭМ, состоявшемся в четверг, была принята "Декларация 2025", в которой одной из задач организации указано активное противодействие прокремлевским элементам в Латвии, в русской диаспоре и в среде российской политической эмиграции. Об этом на встрече после собрания заявил председатель правления АРЭМ Дмитрий Саввин.
«Наша задача — нанести максимальный ущерб прокремлевским элементам, действующим в Латвии», — подчеркнул Саввин.
Также в декларации указано, что АРЭМ продолжит сотрудничество с Сеймом Латвии для информирования депутатов о ситуации в русской диаспоре, в среде российской политической эмиграции и, по мере возможности, о сопротивлении внутри самой России.
Среди других задач АРЭМ — максимально возможная поддержка добровольческих формирований из России, сражающихся на стороне Украины против российской агрессии, а также помощь настоящим борцам с режимом Владимира Путина, которые из-за своей позиции были вынуждены покинуть Россию и нуждаются в защите. АРЭМ также намерена усилить работу в сфере культуры и образования, принимая во внимание начатую в Латвии образовательную реформу, поддерживать проекты, направленные на интеграцию русских и русскоязычных эмигрантов, освоение латышского языка и культуры, а также оказывать поддержку всем политическим беженцам.
В "Декларации 2025" подчеркивается, что безусловная лояльность Латвии как латышскому национальному государству, где государственным языком является латышский, является необходимым условием любого продуктивного межэтнического и межнационального диалога.
В документе также говорится, что мирное и полноценное развитие русской этнокультурной общины как части единой политической нации — народа Латвии — требует не только формального осуждения советской оккупации, но и устранения всех ее реальных разрушительных последствий. Режим Путина в России, который, согласно декларации, является продолжением и мутацией советского тоталитаризма, рассматривается как враг всего свободного мира. В тексте подчеркивается, что «уничтожение этой мизантропической системы — историческая задача нашего поколения».
Также указано, что поддержка Украины — общее дело и общий долг всех свободных людей.
Декларация подчеркивает, что «этнические русские, разделяющие вышеуказанные убеждения и подтверждающие это не только словами, но и делами, являются гражданами и жителями Латвии наравне с представителями других народов, и их права не могут быть ограничены». Как и другим этническим меньшинствам, русским предоставляется право сохранять и развивать свой язык, культуру и культурную самобытность в соответствии с Сатверсме (Конституцией Латвии).
АРЭМ также отмечает, что понимает осторожность в отношении российских эмигрантов в условиях гибридной войны, развернутой Россией против Латвии. Вместе с тем организация заявляет, что уже долгое время работает над выявлением и пресечением деятельности прокремлевских элементов в Латвии и намерена продолжать эту работу.