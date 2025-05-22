Правда ли, что грозы будто обходят Ригу стороной? Объясняет синоптик

Мартин Бергштейн в своем Telegram-канале написал, что единственное место в Латвии, где грозы действительно чаще обходят стороной, — это Рига и прибрежная зона вдоль Рижского залива и Балтийского моря (примерно в радиусе 10–20 км). Особенно заметно это в начале лета, когда вода в заливе остается еще холодной.