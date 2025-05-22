Правда ли, что грозы будто обходят Ригу стороной? Объясняет синоптик
Каждому, кто хоть раз с завистью наблюдал за ливнями и молниями на горизонте, может показаться: «Ну почему везде гроза — только не у меня?» Особенно часто этот вопрос возникает у жителей Риги и прибрежной полосы. Синоптик Мартин Бергштейн развеял популярные мифы и объяснил, что за этим стоит.
Мартин Бергштейн в своем Telegram-канале написал, что единственное место в Латвии, где грозы действительно чаще обходят стороной, — это Рига и прибрежная зона вдоль Рижского залива и Балтийского моря (примерно в радиусе 10–20 км). Особенно заметно это в начале лета, когда вода в заливе остается еще холодной.
Из-за разницы температур между прохладной водой и сушей формируется прибрежный бриз — поток воздуха, который способен оттеснять грозовые облака вглубь материка. Такой «защитный экран» действует только при определенных погодных условиях и в конкретный период года, но он вполне реален, сообщает Мартин.
Бытует мнение, что крупные реки якобы «отталкивают» грозы. Но Бергштейн сравнивает это с попыткой охладить комнату, поставив в центре стакан холодной воды — эффект минимален. Гауя не оказывает никакого влияния на поведение облаков, поскольку ее масштабы несопоставимы с атмосферными процессами.
Интересно, что города, наоборот, могут притягивать грозы. Это связано с так называемым эффектом теплового острова: плотная застройка, асфальт и бетон аккумулируют тепло, формируя «горячие ядра». Именно туда и могут тянуться грозовые облака, стремясь использовать доступную энергию для развития.
Почему кажется, что у всех — гроза, а у меня — сухо? Это — типичная иллюзия, объясняет синоптик:
- Грозовые облака очень высокие — летом их вершины могут достигать 12–13 км. Поэтому молнии и вспышки видно даже за 30–50 км, а ночью — и за 200 км.
- Гром слышен на расстоянии до 15 км, так что даже если гроза и не приближается, ее может быть слышно.
- Эффект соцсетей: когда в ленте Instagram или Facebook появляются фото и видео гроз от друзей из разных уголков страны, возникает впечатление, что у всех ливень, а у тебя одного — нет.
Бергштейн обещает в ближайшее время дополнительно изучить статистику — данные о плотности молний и повторяемости гроз за последние 5–10 лет. Возможно, они помогут объективно понять, насколько часто грозы действительно обходят Ригу стороной — и есть ли вам повод завидовать друзьям из глубинки.