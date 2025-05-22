"Стремные здания": блогер, посетивший 79 стран, поставил Латвию в ТОП-3 мест, где может развиться депрессия

Так что же Алекс Jastravel сказал про Латвию? А вот что: "Кажется, что тут ничего не менялось 20 лет. Советские здания очень серые и угнетающие. При этом цены почти как в Германии, а вот зарплаты нет. Атмосфера специфическая. Люди не улыбаются, завести новых друзей сложно, пофигизм в качестве сервиса. И зимой всего 5 часов света в день. Долгие сумерки, стремные здания, которые не ремонтировали, ну за исключением центра. И даже за неделю у туристов настроение начинает падать", - считает блогер.