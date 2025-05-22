"Стремные здания": блогер, посетивший 79 стран, поставил Латвию в ТОП-3 мест, где может развиться депрессия
фото: Shutterstock
Дом в Риге.
В Латвии

"Стремные здания": блогер, посетивший 79 стран, поставил Латвию в ТОП-3 мест, где может развиться депрессия

Елена Денисова

Otkrito.lv

Блогер Алекс Jastravel, который посетил 79 стран мира, сделал ТОП-3 стран, в которых легко провалиться в депрессию. И третье место в его рейтинге заняла Латвия.

Алекс Jastravel выложил видео в TikTok, которое набрало почти полмиллиона просмотров. В ТОПе-3 стран, в которых может развиться депрессия, блогер поставил Латвию на 3-е место, 2-е место заняла Швеция (которая обычно, наоборот, занимает верхние позиции в рейтингах самых счастливых стран), а 1-е место заняли Нидерланды.

Так что же Алекс Jastravel сказал про Латвию? А вот что: "Кажется, что тут ничего не менялось 20 лет. Советские здания очень серые и угнетающие. При этом цены почти как в Германии, а вот зарплаты нет. Атмосфера специфическая. Люди не улыбаются, завести новых друзей сложно, пофигизм в качестве сервиса. И зимой всего 5 часов света в день. Долгие сумерки, стремные здания, которые не ремонтировали, ну за исключением центра. И даже за неделю у туристов настроение начинает падать", - считает блогер.

@jastravel.alex

3 страны где будет депрессия А как твой рейтинг, совпадает? Истории из 79 стран @jastravel.alex 🙃

♬ оригінальний звук - Алекс Jastravel

В комментариях жители Латвии принялись защищать страну:

  • "В Латвии есть свои минусы, но жить в Риге классно. Много очень плюсов и красивых мест. А Латвия в целом очень красивая"
  • "Три года в Латвии, хочу жить тут всегда! Все очень субъективно и много зависит, наверное, от города, где живешь. Для меня отсутствие света зимой компенсирует очень светлое лето"
  • "Люблю свою Латвию - природа, озера, море Балтийское, люди добрые и гостеприимные"

Были и комментарии с сарказмом, например, такой: 

  • "Наглая ложь! Как житель Латвии, могу сказать, что тут все очень стремительно меняется каждый год! Сносятся заводы, закрываются школы, инфраструктура исчезает, народ уезжает и это только малая часть"

Темы

ДепрессияTikTokЛатвияНидерландыШвеция

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