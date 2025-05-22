"Стремные здания": блогер, посетивший 79 стран, поставил Латвию в ТОП-3 мест, где может развиться депрессия
Блогер Алекс Jastravel, который посетил 79 стран мира, сделал ТОП-3 стран, в которых легко провалиться в депрессию. И третье место в его рейтинге заняла Латвия.
Алекс Jastravel выложил видео в TikTok, которое набрало почти полмиллиона просмотров. В ТОПе-3 стран, в которых может развиться депрессия, блогер поставил Латвию на 3-е место, 2-е место заняла Швеция (которая обычно, наоборот, занимает верхние позиции в рейтингах самых счастливых стран), а 1-е место заняли Нидерланды.
Так что же Алекс Jastravel сказал про Латвию? А вот что: "Кажется, что тут ничего не менялось 20 лет. Советские здания очень серые и угнетающие. При этом цены почти как в Германии, а вот зарплаты нет. Атмосфера специфическая. Люди не улыбаются, завести новых друзей сложно, пофигизм в качестве сервиса. И зимой всего 5 часов света в день. Долгие сумерки, стремные здания, которые не ремонтировали, ну за исключением центра. И даже за неделю у туристов настроение начинает падать", - считает блогер.
@jastravel.alex
3 страны где будет депрессия А как твой рейтинг, совпадает? Истории из 79 стран @jastravel.alex 🙃♬ оригінальний звук - Алекс Jastravel
В комментариях жители Латвии принялись защищать страну:
- "В Латвии есть свои минусы, но жить в Риге классно. Много очень плюсов и красивых мест. А Латвия в целом очень красивая"
- "Три года в Латвии, хочу жить тут всегда! Все очень субъективно и много зависит, наверное, от города, где живешь. Для меня отсутствие света зимой компенсирует очень светлое лето"
- "Люблю свою Латвию - природа, озера, море Балтийское, люди добрые и гостеприимные"
Были и комментарии с сарказмом, например, такой:
- "Наглая ложь! Как житель Латвии, могу сказать, что тут все очень стремительно меняется каждый год! Сносятся заводы, закрываются школы, инфраструктура исчезает, народ уезжает и это только малая часть"