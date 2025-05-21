Пока Украина требует прекращения огня, российская армия прорвалась к Покровску и готовится к масштабному летнему наступлению. Что о нем известно?
Боевые действия между Россией и Украиной активизировались. Министерство обороны РФ рапортует о захваченных населенных пунктах. Зеленский говорит о продолжающемся давлении россиян. «Новая-Европа» обсудила с экспертами перспективы российского наступления и отметила на карте места наиболее жарких боев.
Атака на Сумскую область
По словам президента Украины Владимира Зеленского, основной вектор наступления россияне сосредоточили на Сумском направлении, где сконцентрировано около 67 тысяч российских военных. При этом Министерство обороны РФ заявляет, что подразделения группировки войск «Север» захватили населенный пункт Марьино Сумской области.
Российский пропагандист Александр Коц рассказывает, что Марьино — село в Краснопольском районе Сумской области Украины с населением около 50 человек. Расположено оно в 13 километрах от российской пограничной деревни Олешни и в 6 километрах к юго-западу от украинской Юнаковки. Последний населенный пункт, по словам Коца, россиянам удалось обойти с юга. После захвата этого села, считает пропагандист, группировке «Север» армии РФ открывается прямая дорога на областной центр — город Сумы.
В Сумской области объявлена эвакуация в граничащих с Россией селах. Там проживают более четырех тысяч человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. Всего эвакуации подлежат 202 населенных пункта. По словам Григорова, на данный момент из попавших в зону эвакуации населенных пунктов выехали более 60% населения.
Американский институт изучения войны (ISW) называет целями России создание оборонительной буферной зоны на севере Украины вдоль государственной границы и приближение к городу Сумы в пределах досягаемости артиллерийских орудий. Также ISW утверждает, что россияне начали атаковать в Харьковской области, но не достигли серьезных успехов. Вероятно, они планировали оттеснить украинские войска от государственной границы с Белгородской областью и подойти к Харькову на дистанцию работы артиллерии.
— Если судить по данным Генштаба ВСУ о количестве российских атак, то наиболее активным сейчас остается Покровское направление, за которым с большим отрывом следуют Курское, Торецкое и Лиманское, — рассказывает «Новой-Европа» военный исследователь Кирилл Михайлов. — Соответственно, наиболее опасными сейчас выглядят стык Покровского и Торецкого направлений, где ВС РФ прорываются на Константиновку, и Курское направление, где россияне пытаются создать «санитарную зону» в приграничье Сумской области, а также Лиманское направление, где российские силы расширяют плацдарм на правом берегу реки Жеребец.
— Сегодня на фронте существует несколько наиболее болезненных для ВСУ точек, — говорит «Новой-Европа» военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. — Опасная ситуация складывается в Сумской области. Армия РФ уже контролирует там около ста квадратных километров украинской территории. Хотя проект DeepState показывает этот участок как серую зону, фактически она, судя по всему, занята россиянами. Российские власти уже называют Сумскую область пятым регионом в очереди на захват.
Рост эскалации
Военный эксперт Юрий Федоров считает, что на Курском направлении могут находиться порядка 67 тысяч российских солдат, как об этом недавно сказал Владимир Зеленский. Данная цифра, по словам эксперта, примерно соответствует тому числу войск, которые армия РФ сконцентрировала начиная с марта текущего года для наступления на Сумскую область. Это может привести к созданию плацдарма для дальнейшего продвижения. Однако на данный момент, по словам Юрия Федорова, никакой катастрофы на этом участке нет.
— Последние дни на фронте наблюдается определенная эскалация, растет интенсивность боестолкновений, — замечает Юрия Федоров. — Однако я не вижу пока перспектив российского наступления.
Рекордную территорию в 700–750 квадратных километров армии РФ удалось занять в ноябре 2024 года. С тех пор темпы российского наступления, измеряемые в размерах захваченной земли, заметно снизились.
В марте 2025 года россияне заняли 130–140 квадратных километров, а в апреле — около 150 квадратных километров. Есть информация, что в Сумской области россиянам удалось захватить порядка 100 квадратных километров. Но фактически это участок 10 на 10 километров — совсем немного.
Юрий Федоров утверждает, что даже занятие еще нескольких тысяч квадратных километров украинской земли не решает исход войны в целом.
— При самом страшном варианте Украина может потерять еще тысячи километров своей площади, — объясняет Юрий Федоров. — Но с большой вероятностью армия РФ не сможет захватить крупные города. Стоит ли говорить о захвате Запорожья, Сум или Харькова, когда больше года не можешь занять городок Часов Яр? Штурм большого города — это очень сложная задача, которая не под силу сейчас российским войскам.
Военный обозреватель Давид Шарп считает слова Владимира Зеленского о том, что армия РФ сконцентрировала на границе Сумской области группировку в 67 тысяч военных, серьезным преувеличением. По словам Шарпа, сегодня в этом регионе происходят приграничные бои, в которых участвуют сравнительно небольшие силы с обеих сторон. А большинство подразделений, участвовавших в боях в Курской области, переброшено либо на другие более приоритетные направления, либо на отдых и переформирование.
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что российская группировка, растянутая по границам Курской и Белгородской областей с Сумской областью Украины, может достигать 120 тысяч солдат. Однако для того, чтобы контролировать сотни километров линии фронта и пытаться штурмовать Сумы, этого числа будет явно недостаточно. Эксперт предполагает, что на Курском направлении продолжатся тактические столкновения, не перерастающие в бои оперативного уровня.
Поход на Донбасс
Еще одно направление, где, по мнению Ивана Ступака, существует угроза российского продвижения, — это район села Новопавловка Днепропетровской области. Недавно армия РФ захватила соседнее село Богатырь, чем очень восхищалась кремлевская пропаганда. Украинской стороне пришлось эвакуировать до двух десятков сел в Днепропетровской области из-за угрозы обстрелов.
Самым опасным для ВСУ направлением Ступак считает участок между Покровском и Константиновкой. Российская армия сумела перерезать трассу, связывающую эти города, и занять несколько сел у важной магистрали. И Покровску, и Константиновке теперь грозит полуокружение. Если раньше Покровск россияне пытались обойти только с запада, то сейчас они будут атаковать и с востока. На Константиновку наступление может начаться с запада. Неизвестно, какими резервами располагает армия РФ, — от этого в немалой степени будет зависеть результативность ее действий. Однако на данный момент Иван Ступак не видит данных о том, что россияне смогли тайно собрать значительную группировку войск для внезапного наступления.
С тем, что наиболее опасным сегодня является район между Покровском и Константиновкой, согласен и военный эксперт Юрий Федоров.
— Россияне заняли село Малиновка, находящееся на рокадной дороге между городами, и нарушили ВСУ логистику на этом участке, — рассказывает Юрий Федоров «Новой-Европа».
— Украинская сторона потеряла возможность снабжать фронт боеприпасами, своевременно перебрасывать войска, подводить резервы и так далее. Кроме того, появляется угроза окружения Покровска и соседнего Мирнограда.
— Многие аналитики полагают, что оперативная цель потенциальной российской летней кампании — выход на подступы к агломерации Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка с последующим ее штурмом, — констатирует Кирилл Михайлов. — Это крупнейшие города, остающиеся под контролем Украины на территории Донецкой области, так что их захват можно считать промежуточным этапом установления контроля над территорией четырех регионов материковой Украины, вписанных в Конституцию России. Как мы в очередной раз убедились на переговорах, российская сторона выдвигает передачу ей этих регионов как обязательное условие прекращения огня, но в случае провала переговоров намерена добиваться контроля над ними военным путем.
Кирилл Михайлов считает, что перед российскими войсками не было перспективы столь масштабных городских боев со времен сражения за Мариуполь.
По данным Кирилла Михайлова, участок на стыке Покровского и Торецкого направлений, где ВС РФ рвутся на Константиновку, является одним из наиболее проблемных для сил обороны Украины. Достаточно угрожающе выглядит ситуация на восточных подступах к Константиновке, где ВС РФ пытаются выйти к городу через село Ступочки, обойдя Часов Яр с юга. В настоящее время армии РФ сопутствует успех, хотя пока что исключительно тактического уровня.
Михайлов говорит, что максимального приложения усилий в Донецкой области следует ожидать на Покровском, Торецком, Часовярском, Северском и Лиманском направлениях, — успех на каком-либо из них позволит россиянам подойти вплотную к упомянутой агломерации и, соответственно, нарушить логистику ВСУ на соседних направлениях в том числе с помощью FPV-дронов. Что, в свою очередь, может привести к новому продвижению россиян.
Сровнять с землей
— С Константиновки на юге начинается Краматорско-Славянская агломерация, в которую также входит город Дружковка, — дополняет Юрий Федоров. — Для полного захвата Донецкой области россиянам необходимо занять данные населенные пункты. До вторжения 24 февраля 2022 года общее число жителей здесь достигало 450 тысяч. Это индустриальный район, где много промзон, а также плотной жилой застройки. Насколько известно, агломерация усиленно укреплялась новыми линиями обороны. Каждое промышленное предприятие превращено в опорный пункт. В условиях городской застройки бронетехника крайне ограничена в своих возможностях. Танки легко можно сжигать из противотанковых гранатометов или даже просто бросать из окон бутылки с «коктейлями Молотова».
Федоров проводит параллели сегодняшней ситуации на Константиновском направлении с боями 2022 года за значительно меньшую по размерам агломерацию Северодонецк — Лисичанск — Рубежное. Для успешного штурма городов применялся единственный способ: массированным артиллерийским огнем все здания и строения просто ровнялись с землей. При этом расход боеприпасов составлял 30–40 тысяч выстрелов в день. Сегодня такого количества снарядов у России нет. Известно, что промышленность РФ может производить от двух до двух с половиной миллиона снарядов в год. Еще два миллиона поставляет Северная Корея. В итоге получается 11–12 тысяч выстрелов в сутки. Этого будет недостаточно для тактики полного уничтожения застройки. Кроме того, у ВСУ наблюдается заметное превосходство в сфере использования беспилотников. Юрий Федоров приводит мнение российских «военкоров», утверждающих, что у Украины примерно в семь раз больше FPV-дронов, чем у России. Эксперт не считает, что у российской стороны в подобной ситуации есть возможность успешно наступать.