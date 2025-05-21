Пока Украина требует прекращения огня, российская армия прорвалась к Покровску и готовится к масштабному летнему наступлению. Что о нем известно?

Федоров проводит параллели сегодняшней ситуации на Константиновском направлении с боями 2022 года за значительно меньшую по размерам агломерацию Северодонецк — Лисичанск — Рубежное. Для успешного штурма городов применялся единственный способ: массированным артиллерийским огнем все здания и строения просто ровнялись с землей. При этом расход боеприпасов составлял 30–40 тысяч выстрелов в день. Сегодня такого количества снарядов у России нет. Известно, что промышленность РФ может производить от двух до двух с половиной миллиона снарядов в год. Еще два миллиона поставляет Северная Корея. В итоге получается 11–12 тысяч выстрелов в сутки. Этого будет недостаточно для тактики полного уничтожения застройки. Кроме того, у ВСУ наблюдается заметное превосходство в сфере использования беспилотников. Юрий Федоров приводит мнение российских «военкоров», утверждающих, что у Украины примерно в семь раз больше FPV-дронов, чем у России. Эксперт не считает, что у российской стороны в подобной ситуации есть возможность успешно наступать.