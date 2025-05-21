ВИДЕО: в Старой Риге по горячим следам задержали вора мобильного телефона

По указанному адресу сотрудники полиции встретили молодого человека, который был явно взволнован и сообщил, что у него только что в Старой Риге украли мобильный телефон. Полицейские показали ему найденный телефон, который он разблокировал, подтвердив, что это действительно его устройство. Сотрудники RVPP связались с коллегами из Государственной полиции (VP), которые подтвердили, что только что получили звонок от потерпевшего по поводу кражи телефона. На место прибыли сотрудники VP, которым был передан задержанный для дальнейших процессуальных действий.