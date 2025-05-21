ВИДЕО: в Старой Риге по горячим следам задержали вора мобильного телефона
Сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции (RVPP) утром 16 мая с помощью камер, установленных в Старой Риге, заметили мужчину, который быстрым шагом следовал за явно нетрезвым молодым человеком.
В момент, когда молодой человек остановился, мужчина вырвал у него из рук мобильный телефон. Сотрудники Центра видеонаблюдения незамедлительно проинформировали коллег и направили на место ближайший экипаж полиции, параллельно передавая информацию о направлении движения подозреваемого.
Уже через несколько минут сотрудники полиции заметили в Старой Риге мужчину, подходящего под описание, и остановили его. Задержанный пояснил, что найденный у него в руке мобильный телефон он якобы подобрал неподалеку в Старой Риге. Подозреваемый был задержан. Одновременно с этим по видеозаписям была установлена локация потерпевшего, к которому выехал патруль RVPP вместе с задержанным.
По указанному адресу сотрудники полиции встретили молодого человека, который был явно взволнован и сообщил, что у него только что в Старой Риге украли мобильный телефон. Полицейские показали ему найденный телефон, который он разблокировал, подтвердив, что это действительно его устройство. Сотрудники RVPP связались с коллегами из Государственной полиции (VP), которые подтвердили, что только что получили звонок от потерпевшего по поводу кражи телефона. На место прибыли сотрудники VP, которым был передан задержанный для дальнейших процессуальных действий.