Испания вновь столкнулась с проблемами: прекратила работу крупнейшая мобильная сеть
В Испании произошел сбой телефонной сети на национальном уровне, затронувший стационарную связь и нарушивший доступ к службам экстренной помощи. Авария произошла вскоре после масштабных отключений электроэнергии в конце апреля, которые тогда уже парализовали инфраструктуру страны почти на 23 часа.
Проблемы с сетью начались после того, как компания Telefónica провела модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры. Сильнее всего пострадала стационарная связь, но сбои наблюдались и в других голосовых услугах Telefónica. Тысячи людей по всей стране сообщили о полной потере связи или невозможности получить сигнал.
Особенно тревожной оказалась ситуация в нескольких регионах, где жители больше не могли дозвониться до экстренных служб. В настоящее время работа этой службы восстановлена в ряде мест, таких как Валенсия, Арагон, Андалусия и Ла-Риоха.
По данным испанских СМИ, сайт Downdetector зафиксировал первые проблемы около двух часов ночи: 72% пользователей сообщили о полном отключении сети, 18% — о потере сигнала, и 10% — о полном отсутствии связи в конкретных районах. Telefónica заявила, что работает над устранением проблемы, и часть услуг уже восстановлена. Компания подтверждает, что именно модернизация сети стала причиной сбоев.
Стоит отметить, что данный инцидент вызвал обеспокоенность в отношении готовности страны к кризисным ситуациям — особенно с учетом недавнего отключения электроэнергии, когда были парализованы системы светофоров, платежные терминалы, общественный транспорт и даже информационные экраны.
Правительство Испании поручило начать масштабное расследование, в котором участвуют службы безопасности и технические эксперты. Судебные органы также рассматривают версию возможной кибератаки.