Испания вновь столкнулась с проблемами: прекратила работу крупнейшая мобильная сеть

По данным испанских СМИ, сайт Downdetector зафиксировал первые проблемы около двух часов ночи: 72% пользователей сообщили о полном отключении сети, 18% — о потере сигнала, и 10% — о полном отсутствии связи в конкретных районах. Telefónica заявила, что работает над устранением проблемы, и часть услуг уже восстановлена. Компания подтверждает, что именно модернизация сети стала причиной сбоев.