Банк Латвии выпускает золотую монету с изображением квадратного сантиметра латвийской земли

Коллекционные монеты являются законным средством платежа только в стране-эмитенте. Формально они являются деньгами, но по сути — произведением искусства. Их изготавливают из золота, серебра или других драгоценных металлов с особо высоким качеством чеканки. В отличие от разменных монет, коллекционные монеты, как правило, не предназначены для использования в расчетах, а служат для подарков, памятных целей и коллекционирования. По этой причине их цена существенно превышает номинал.