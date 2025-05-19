Банк Латвии выпускает золотую монету с изображением квадратного сантиметра латвийской земли
Банк Латвии в четверг, 22 мая, выпустит золотую коллекционную монету "Mūsu zeme" ("Наша земля"), на которой символически изображен один квадратный сантиметр латвийской земли, сообщили в Банке Латвии.
Монета имеет форму квадрата с закругленными углами. Ее лицевая сторона (аверс) выполнена с шероховатой поверхностью, на которой изображена отсканированная черноземная почва у дома прадеда автора дизайна монеты. На оборотной стороне (реверсе) монеты на гладкой поверхности размещена надпись "Latvija", под ней год "2025", а под годом — надпись "10 euro".
Автор дизайна монеты — Марис Упениекс. С предложением графического дизайна монеты "Mūsu zeme" художник победил в открытом конкурсе дизайна, организованном Банком Латвии в конце 2023 года. Вес монеты составляет 1,24 грамма, а ее размеры — 10 миллиметров на 10 миллиметров. Тираж монеты — 2500 экземпляров. Монета отчеканена на нидерландском монетном дворе Koninklijke Nederlandse Munt.
Приобрести золотую коллекционную монету можно будет на сайте e-monetas.lv начиная с четверга, 22 мая, с 12:00. Цена монеты в кассах Банка Латвии составит 175 евро, при этом установлен лимит — не более двух монет в одни руки.
Коллекционные монеты являются законным средством платежа только в стране-эмитенте. Формально они являются деньгами, но по сути — произведением искусства. Их изготавливают из золота, серебра или других драгоценных металлов с особо высоким качеством чеканки. В отличие от разменных монет, коллекционные монеты, как правило, не предназначены для использования в расчетах, а служат для подарков, памятных целей и коллекционирования. По этой причине их цена существенно превышает номинал.