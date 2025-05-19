Дождались! Во вторник воздух прогреется до +21 градуса

В Риге 20 мая ожидается сухая и солнечная погода с небольшим западным ветром, днем - умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, в пригородах до +4...+6 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса, на несколько градусов холоднее будет у моря и поздним вечером по всему городу.