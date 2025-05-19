Самолет Lufthansa с 200 пассажирами на борту 10 минут летел без пилотов
Стало известно, что один из коммерческих рейсов авиакомпании Lufthansa с более чем 200 людьми на борту в прошлом году на некоторое время остался без какого-либо участия в управлении со стороны пилотов. Второй пилот внезапно потерял сознание, в то время как капитан находился в туалете.
Как говорится в свежем отчете Испанского бюро по расследованию авиационных происшествий (CIAIAC), инцидент произошел 17 февраля 2024 года, когда Airbus A321 авиакомпании Lufthansa выполнял рейс из Франкфурта в Севилью. На борту находились 199 пассажиров и шесть членов экипажа. Когда капитан ненадолго покинул кабину, второй пилот, оставшись один, внезапно потерял сознание.
Самолет сохранял стабильный курс благодаря включенному автопилоту, однако в отчете отмечается, что теряя сознание, пилот случайно задел органы управления. Диспетчер трижды пытался связаться с кабиной, но безуспешно. После возвращения из туалета капитан пять раз пытался открыть дверь кабины при помощи стандартного кода, который вызывает звуковой сигнал. Один из членов экипажа также пытался установить связь через внутреннюю систему. В итоге капитан использовал аварийный код доступа и восстановил контроль над самолетом.
Пилоту была оказана помощь со стороны экипажа и врача, находившегося среди пассажиров. Он пришел в сознание. Капитан принял решение изменить маршрут и посадить самолет в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас, где он приземлился примерно через 20 минут. Пилот был доставлен в больницу, где провел несколько часов. В ходе расследования было установлено, что причиной потери сознания стала ранее не диагностированная неврологическая болезнь, которая не была выявлена во время медицинских проверок.
Испанские следователи охарактеризовали произошедшее как исключительный случай, подчеркнув, что капитаны проходят обучение на случай утраты дееспособности коллеги. Хотя подобные инциденты происходят редко, внезапная недееспособность пилота, включая летальные случаи, не является чем-то уникальным. По данным CIAIAC, в период с 2019 по 2024 год в базе данных Европейской комиссии зарегистрировано 287 случаев недееспособности пилотов во время полета. Федеральное авиационное управление США в отчете за 2004 год указало на 39 подобных случаев в американских авиакомпаниях за шесть лет — с 1993 по 1998 год.
Lufthansa подтвердила, что ознакомлена с результатами расследования, и добавила, что ее собственное подразделение по безопасности полетов также провело внутреннюю проверку, однако ее итоги не подлежат огласке.
С летчиками, впрочем, происходят вещи и похуже. Как мы сообщали, во время рейса из Сиэтла (США) в Стамбул (Турция) умер 59-летний пилот Turkish Airlines.