Самолет Lufthansa с 200 пассажирами на борту 10 минут летел без пилотов

Испанские следователи охарактеризовали произошедшее как исключительный случай, подчеркнув, что капитаны проходят обучение на случай утраты дееспособности коллеги. Хотя подобные инциденты происходят редко, внезапная недееспособность пилота, включая летальные случаи, не является чем-то уникальным. По данным CIAIAC, в период с 2019 по 2024 год в базе данных Европейской комиссии зарегистрировано 287 случаев недееспособности пилотов во время полета. Федеральное авиационное управление США в отчете за 2004 год указало на 39 подобных случаев в американских авиакомпаниях за шесть лет — с 1993 по 1998 год.