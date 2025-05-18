Здесь вы точно потеряете багаж и опоздаете на пересадку: названы самые "нервные" аэропорты Европы
Самым стрессовым аэропортом Европы признан лондонский Хитроу, где за год было зафиксировано около 34 700 запросов, связанных с утерей багажа. К такому выводу пришла платформа Preply, проанализировав 25 крупнейших аэропортов Европы с точки зрения комфорта для пассажиров.
В исследовании учитывались такие факторы, как оценки пользователей в Google, количество отзывов, упоминающих стресс, число запросов о потерянном багаже, пунктуальность рейсов и общий пассажиропоток.
Хитроу получил стресс-оценку 6,4 балла из 10 при довольно высокой оценке в Google — 4 из 5. Лишь 65,74 процента рейсов здесь вылетают вовремя. Второе место занял аэропорт Манчестера с оценкой 5,44. Средняя оценка в Google — 3 из 5, количество запросов о потерянном багаже — 9180, а 138 пользователей напрямую упомянули стрессовый опыт. Терминал T3 в Манчестере ранее уже признавался худшим в стране и получил лишь 38 процентов по уровню удовлетворенности клиентов.
Далее следуют лондонский Гатвик (5,4), Шарль-де-Голль в Париже (5,16) и Стенстед (5,14) - тоже в Лондоне.
В десятку самых "нервных" также вошли аэропорты Стамбула, Рима, Берлина, Осло и Амстердама. Ничего хорошего не ждет пассажиров также в аэропортах Пальмы-де-Майорки, Барселоны, в парижском Орли, во Франкфурте и в Мюнхене с оценками в пределах от 3,16 до 3,5.
Несмотря на неплохие пользовательские оценки, многие из этих аэропортов демонстрируют высокую долю задержек и значительное число жалоб на утерянный багаж, что и формирует общий высокий уровень стресса у пассажиров.
Некоторые аэропорты любят создавать стресс для пассажиров на ровном месте - там, где его быть не должно. Как мы недавно сообщали, в аэропортах Кипра ввели правила проверки документов, которые сбивают с толку всех приезжих.