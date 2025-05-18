Здесь вы точно потеряете багаж и опоздаете на пересадку: названы самые "нервные" аэропорты Европы

Хитроу получил стресс-оценку 6,4 балла из 10 при довольно высокой оценке в Google — 4 из 5. Лишь 65,74 процента рейсов здесь вылетают вовремя. Второе место занял аэропорт Манчестера с оценкой 5,44. Средняя оценка в Google — 3 из 5, количество запросов о потерянном багаже — 9180, а 138 пользователей напрямую упомянули стрессовый опыт. Терминал T3 в Манчестере ранее уже признавался худшим в стране и получил лишь 38 процентов по уровню удовлетворенности клиентов.