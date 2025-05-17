"Из вредности хочет отнять!" В Рижском суде рассматривают необычное дело - бывшие партнеры не могут поделить... лабрадора
Принято, что во время расставания родители не могут договориться об уходе за детьми, но что делать, если ссора возникает из-за домашнего животного — собаки? Именно такой необычный и эмоционально сложный случай оказался в Рижском городском суде, где рассматривался иск Иветы против Гирта о признании права собственности и передаче владения на собаку породы лабрадор по кличке Найа.
Судья Айга Фреймане приняла решение о временной защите — Гирт должен передать собаку Ивете по месту ее декларированного жительства. Решение суда не подлежит обжалованию и подлежит немедленному исполнению. Как сообщает передача Латвийского телевидения "4. studija", Гирт о суде ничего не знал.
Как поясняет судья, заявление о временной защите суд или судья рассматривает без проведения судебного заседания и предварительного уведомления сторон в течение 10 дней.
Гирт: отношения закончились, она уехала за границу, а я заботился о собаке
Собаку они приобрели во время совместной жизни в 2021 году, но вскоре — в 2022 году — расстались. "Наши отношения просто закончились. Она уехала за границу. Поскольку мы купили собаку во время совместной жизни, я один начал о ней заботиться", — рассказывает Гирт.
Его нынешняя спутница Илона говорит, что в декабре сестра Иветы просила отдать собаку, потому что "хозяйка вернулась". Собаку не отдали, так как у них были планы поехать к родителям. Затем в марте снова прозвучала просьба отдать собаку. "Я сказал, что не отдам, потому что живу в другом городе, у меня другие отношения. Тогда она заявила, что обратится в полицию, что собака украдена", — вспоминает Гирт. Он рассказывает, что Ивета намерена передать собаку своей сестре, так как сама снова будет за границей.
"Зачем тебе забирать животное, если ты сама здесь не живешь? Зная, что единственный хозяин — Гирт, она теперь собирается просто из вредности и принципа отнять у него собаку. Как родители любят своих детей, так он любит свою собаку!" - говорит Илона.
Ивета: я зарегистрирована как владелица собаки
"6 июня 2021 года я приобрела собаку породы лабрадор. Я зарегистрирована как владелица собаки в Регистре домашних животных, а также получила выданный ветеринаром паспорт животного, который, как оказалось, находится у Гирта, который сейчас незаконно удерживает принадлежащую мне собаку. Он не выполнил решение суда о передаче собаки мне. Я обратилась за помощью к судебному исполнителю", - утверждает Ивета.
В то же время руководитель отдела надзора за ветеринарными объектами Продовольственно-ветеринарной службы Марита Риекстиня говорит, что Регистр домашних животных создан для регистрации животных. "Это регистр, он не определяет право собственности," — поясняет Риекстиня.
Ивета продолжает: "В то время, когда я была за пределами Латвии, я разрешила Гирту ездить на моей машине, в бардачке которой находился и паспорт Найи, который сейчас Гирт оставил у себя. Не найдя паспорта, я предположила, что он утерян, и соответственно попросила ветеринара выдать новый".
Ветеринар объясняет, что Ивета связалась с ней и прислала сообщение о том, что собаку украли. "У нас украли собаку! Мы обратились в полицию. Полиция отказала в возбуждении дела, у меня у собаки утерян паспорт", — вот такой был ее рассказ, и у нее была распечатка из регистра, что она владелица собаки. "Я зашла в тот регистр, и, конечно, собака там была указана. Потом — просто потому, что она так просила — я выдала новый паспорт".
После того как ветеринар увидела собаку и получила настоящий паспорт, где зафиксированы все прививки, выданный Ивете документ был аннулирован. Таким образом, сложилась своеобразная ситуация — именно аннулированный документ был представлен в суде для начала разбирательства.
Судья поясняет, что решение суда действительно до тех пор, пока тот же суд не отменит временную защиту, или пока это решение не отменит суд высшей инстанции. В настоящий момент ответчик, воспользовавшись правами, предусмотренными Гражданским процессуальным законом, подал в суд заявление об отмене меры временной защиты. Если суд отклонит заявление, у ответчика будет право обжаловать это решение в суде высшей инстанции, который оценит, была ли временная защита применена обоснованно.
"Все это началось во время моих новых отношений. Возможно, из ревности. Я действительно не знаю… Собака ни в чем не виновата. Думаю, что ей вообще безразлична эта собака. Все то время, пока она была за границей, она не интересовалась животным", — признается Гирт.