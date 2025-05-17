"Из вредности хочет отнять!" В Рижском суде рассматривают необычное дело - бывшие партнеры не могут поделить... лабрадора

Его нынешняя спутница Илона говорит, что в декабре сестра Иветы просила отдать собаку, потому что "хозяйка вернулась". Собаку не отдали, так как у них были планы поехать к родителям. Затем в марте снова прозвучала просьба отдать собаку. "Я сказал, что не отдам, потому что живу в другом городе, у меня другие отношения. Тогда она заявила, что обратится в полицию, что собака украдена", — вспоминает Гирт. Он рассказывает, что Ивета намерена передать собаку своей сестре, так как сама снова будет за границей.