В латвийской депозитной системе уже в этом году планируют ввести новую функцию

Депозитная система в Латвии введена три года назад, число ее пользователей растет. В некоторых случаях она работает не так, как задумано. Например, один покупатель в магазине Citro сдал тару, получил купон, но, не смог вернуть всю сумму. Т.е. он купил товар за меньшую сумму, чем указано в купоне, но в магазине остаток не выплачивают наличными, пишет LSM+.