В латвийской депозитной системе уже в этом году планируют ввести новую функцию
В Латвии уже несколько лет действует система возврата тары, способствуя переработке пластиковой упаковки. Однако пользователи сталкиваются с рядом неудобств — например, не все магазины выдают наличные за купоны. Оператор системы Depozīta iepakojuma operators планирует в этом году ввести новую возможность — перевод средств за сданную тару напрямую на банковский счет, сообщает Служба новостей Латвийского радио.
Депозитная система в Латвии введена три года назад, число ее пользователей растет. В некоторых случаях она работает не так, как задумано. Например, один покупатель в магазине Citro сдал тару, получил купон, но, не смог вернуть всю сумму. Т.е. он купил товар за меньшую сумму, чем указано в купоне, но в магазине остаток не выплачивают наличными, пишет LSM+.
В Латвии торговцы не обязаны выплачивать наличные деньги в обмен на депозитные чеки. Сейчас это делают лишь несколько магазинов, но это свободный выбор торговца, оператор не может на него повлиять, признал председатель правления Depozīta iepakojuma operators Мик Стуритис. По его словам, оператор системы считает, что соответствующую норму надо ввести, но пока ее нет.
Но, добавил Стуритис, перемены не за горами. «Мы планируем в этом году внедрить новую функцию — перевод депозита на банковский счет. Сразу уточню: она будет доступна пользователям смарт-устройств. В этом случае вместо бумажного чека можно будет выбрать перевод средств напрямую на свой счет», — сообщил он.
Планируется, что пилотную версию этой услуги можно будет опробовать у одного из торговцев уже в начале лета. Если она покажет себя эффективно, осенью ее начнут внедрять более широко.
В компании отмечают, что пользователи в основном довольны депозитной системой, и их удовлетворенность растет. Растет и доля перерабатываемой благодаря ей пластиковой упаковки: если до внедрения депозитной системы она в Латвии составляла 46%, то сейчас 86,4%. Всего в прошлом году было принято в общей сложности 435 миллионов единиц тары.