Язык общения в латвийских больницах: почему это важно для пациентов и врачей

По словам врача, контролировать соотношение сотрудников по национальному признаку неправильно — персонал отбирается по профессиональным качествам. Однако ключевым остается вопрос пациентов и их прав. Страдиньш подчеркивает, что ситуация, когда двое работников разговаривают между собой на языке, непонятном пациенту, может вызывать у последнего тревогу и недоверие. «Он может не понять, о чем идет речь, он может подумать, что что-то от него скрывают, и у него возникает дискомфорт», — поясняет Страдиньш.