Язык общения в латвийских больницах: почему это важно для пациентов и врачей
Языковой вопрос в медицинских учреждениях Латвии все чаще вызывает горячие споры. Особенно — когда пациенты не понимают, что происходит вокруг них.
В передаче TV24 «Dr. Apinis» академик Латвийской академии наук, профессор Рижского университета имени Страдиня и кардиохирург Петерис Страдиньш прокомментировал, что в некоторых больничных подразделениях общение между сотрудниками действительно может происходить на русском языке. Это зависит от национального состава коллектива в конкретном отделении.
По словам врача, контролировать соотношение сотрудников по национальному признаку неправильно — персонал отбирается по профессиональным качествам. Однако ключевым остается вопрос пациентов и их прав. Страдиньш подчеркивает, что ситуация, когда двое работников разговаривают между собой на языке, непонятном пациенту, может вызывать у последнего тревогу и недоверие. «Он может не понять, о чем идет речь, он может подумать, что что-то от него скрывают, и у него возникает дискомфорт», — поясняет Страдиньш.
Он подчеркивает: рабочим языком в больнице на всех уровнях должен быть латышский. Врач также приводит в пример врачебные консилиумы - Страдиньш признает, что бывают случаи, когда на совещаниях специалистов в основном говорят по-русски, но среди присутствующих есть и латыши, в том числе молодые коллеги, которые не владеют русским языком. Такие ситуации создают неравенство, считает врач.