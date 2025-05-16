Прогноз погоды на выходные: в субботу - немного солнца, в воскресенье - проливные дожди
По данным синоптиков, в ближайшие выходные в Латвии ожидается переменчивая погода. Суббота принесет меньше осадков и немного солнца, а вот воскресенье будет пасмурным и дождливым.
В ночь на субботу дождь возможен в отдельных районах Курземе и Земгале. Днем в некоторых частях страны также пройдут дожди, но в целом осадки будут слабыми. Во многих местах между облаками выглянет солнце. Восточный ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха ночью опустится до +1…+7 градусов, днем поднимется до +10…+15 градусов.
В воскресенье дожди и туман ожидаются как ночью, так и в течение дня. Во многих регионах осадки будут продолжительными, местами — сильными. Ночь будет сравнительно теплой — температура не опустится ниже +6…+10 градусов, днем ожидается от +9 до +15 градусов.
В понедельник воздух прогреется еще на градус, с северо-запада страны уменьшится облачность. Однако ночью и утром все еще возможны дожди, а в Латгале днем прогнозируются сильные осадки.
Согласно текущим прогнозам, во вторник температура воздуха во многих местах достигнет +17…+20 градусов, но начиная с четверга снова ожидается похолодание. Возможны заморозки. Средняя температура на следующей неделе будет примерно на три градуса ниже климатической нормы.
Из-за сильных осадков повысится уровень воды в реках. В низинах возможен застой воды и затопление пойменных территорий. Повышение уровня воды прогнозируется и в Даугаве.
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