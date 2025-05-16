Прогноз погоды на выходные: в субботу - немного солнца, в воскресенье - проливные дожди

В ночь на субботу дождь возможен в отдельных районах Курземе и Земгале. Днем в некоторых частях страны также пройдут дожди, но в целом осадки будут слабыми. Во многих местах между облаками выглянет солнце. Восточный ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха ночью опустится до +1…+7 градусов, днем поднимется до +10…+15 градусов.