Сами разберутся: жителям Латвии советуют не помогать попавшим в беду диким животным
Дикая природа в большинстве случаев не нуждается в помощи человека, заявили в Управлении охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde - DAP), призывая не помогать детенышам животных.
Весной в лесах, на лугах и даже в пригородах появляются на свет и растут детеныши диких животных. Во время прогулок на природе люди нередко встречают одиноких косуль, зайчат или птенцов и, ошибочно полагая, что они брошены, пытаются их "спасти" и уносят домой. DAP отмечает, что в 95% случаев животному не требуется помощь человека.
Желание помочь или спасти часто основано на ложных предположениях и может привести к угрозе жизни животного. Естественно, что самки время от времени оставляют своих детенышей без присмотра на несколько часов. Это делается для того, чтобы не привлекать хищников и обеспечить выживание потомства. Эксперты управления подчеркивают: спасая животное, которое не нуждается в спасении, люди снижают его шансы на выживание. Поэтому лучший способ помочь — не приближаться и оставить его в покое. Диких животных нельзя трогать или беспокоить.
Например, не следует долго наблюдать за ними, гладить, поднимать или фотографировать. У многих детенышей, которые выглядят брошенными, есть родители, которые следят за ними, кормят и охраняют их издалека.
Самовольное изъятие животного или птицы из природной среды запрещено и чаще всего не требуется. Помощь диким животным необходима только в тех случаях, когда они действительно беспомощны — если видны травмы, животное застряло или точно известно, что детеныш остался без родителей. Однако крайне важно не делать поспешных выводов: например, олененок, лежащий один на лугу, не брошен и в помощи не нуждается.
В Латвии обязанность заботиться о беспомощных животных возложена на самоуправления. В этом, в соответствии с их компетенцией и ресурсами, помогают управление, Государственная пожарно-спасательная служба, приюты для животных и ветеринары. Некомпетентное вмешательство может причинить животному больше вреда, чем пользы. Поэтому в большинстве случаев лучшее решение — не трогать животное и сообщить об этом соответствующим службам.
Тем временем в комиссиях Сейма началось рассмотрение инициативы, которую подписали более 10 000 человек. В ней выражена позиция, что необходимо выделить государственное финансирование на спасение и лечение животных, создать специализированную службу спасения животных, которая могла бы оперативно реагировать на вызовы.
Также авторы инициативы призывают увеличить финансирование приютов и обеспечить стабильную поддержку волонтерам, содействовать просвещению общества по вопросам ответственности перед животными и необходимости помощи беспомощным животным.
Как мы недавно писали, в Риге существует организация под названием "Служба спасения животных" (Dzīvnieku glābšanas dienests). Жители могут сообщать ей о бездомных или раненых животных по круглосуточному телефону 80001201.