Сами разберутся: жителям Латвии советуют не помогать попавшим в беду диким животным

Желание помочь или спасти часто основано на ложных предположениях и может привести к угрозе жизни животного. Естественно, что самки время от времени оставляют своих детенышей без присмотра на несколько часов. Это делается для того, чтобы не привлекать хищников и обеспечить выживание потомства. Эксперты управления подчеркивают: спасая животное, которое не нуждается в спасении, люди снижают его шансы на выживание. Поэтому лучший способ помочь — не приближаться и оставить его в покое. Диких животных нельзя трогать или беспокоить.