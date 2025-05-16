Место встречи изменить нельзя: оказывается, в Латвии с трудом осваивают интернет

Статистика по дистанционному доступу отражает технологическую готовность предприятий предоставлять сотрудникам удаленный доступ к трем видам ресурсов: электронной почте, документам и деловым приложениям/программному обеспечению компании. В 2024 году в ЕС 6 из 10 предприятий (60,2%) с численностью от 10 сотрудников и выше предоставляли своим работникам доступ ко всем трем типам ресурсов.