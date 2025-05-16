Место встречи изменить нельзя: оказывается, в Латвии с трудом осваивают интернет
В 2024 году в Европейском союзе 52,9% предприятий с численностью сотрудников 10 и более человек проводили совещания и встречи дистанционно через интернет. В Латвии число таких компаний одно из самых маленьких в ЕС.
Между странами ЕС наблюдается значительная разница в доле предприятий, использующих такой формат. Как сообщает Eurostat, самые высокие показатели зафиксированы в Финляндии (84,5% предприятий), Швеции (79,1%), Дании (78,5%) и Бельгии (70,1%). На другом конце шкалы — Болгария (32,4%), Венгрия (33,5%), Латвия (34,0%) и Румыния (34,9%).
Статистика по дистанционному доступу отражает технологическую готовность предприятий предоставлять сотрудникам удаленный доступ к трем видам ресурсов: электронной почте, документам и деловым приложениям/программному обеспечению компании. В 2024 году в ЕС 6 из 10 предприятий (60,2%) с численностью от 10 сотрудников и выше предоставляли своим работникам доступ ко всем трем типам ресурсов.
Разбивка по размерам предприятий показывает, что среди крупных компаний (250+ сотрудников) это делали 91,9%, среди средних (от 50 до 249 сотрудников) — 78,2%, среди малых (от 10 до 49 сотрудников) — 56,0%.
Тем временем выяснилось, что большинство работников в Латвии довольны своей работой, особенно это касается руководителей, высококвалифицированных специалистов и тех, кто трудится в гибридном режиме.