Кто доволен своей работой в Латвии больше всех?
Большинство работников в Латвии довольны своей работой, особенно это касается руководителей, высококвалифицированных специалистов и тех, кто трудится в гибридном режиме.
Внимательно следя за тенденциями удовлетворенности и настроений среди трудящихся Латвии, исследовательская компания Kantar провела опрос, в ходе которого выяснила общий уровень удовлетворенности работой, а также зафиксировала изменения этих показателей в динамике.
Результаты исследования, проведенного в апреле этого года, показывают, что почти три четверти (73%) работников в Латвии в целом довольны своей нынешней работой (в том числе 17% — очень довольны и 56% — скорее довольны). Четверть (25%) недовольны своей текущей работой (из них 4% — совсем не довольны, а 21% — скорее не довольны).
В целом наиболее удовлетворенными работой оказались:
- руководители,
- специалисты высокого уровня,
- работники с высокими доходами (от 1501 евро и выше),
- занятые в финансовом и страховом секторах,
- те, кто оценивает свою рабочую нагрузку как адекватную,
- а также те, кто работает в гибридном режиме.
Меньшая удовлетворенность характерна для:
- неквалифицированных рабочих,
- сотрудников с рабочим стажем от 1 до 2 лет в текущей компании,
- работников, считающих свою нагрузку слишком высокой или слишком низкой.
Существенных изменений в общей удовлетворенности за год не наблюдается
Сравнивая данные 2025 года с результатами 2024 года, видно, что уровень удовлетворенности работников за год существенно не изменился: 73% довольны сейчас, против 72% годом ранее. Единственным заметным изменением стало снижение доли работников, которым сложно было дать определенную оценку своей удовлетворенности.
Если не учитывать рост удовлетворенности в период пандемии COVID-19 (в 2020 и 2021 годах — главным образом за счет увеличения доли «очень довольных» работников), то с 2019 года статистически значимых изменений в общем уровне удовлетворенности работой не наблюдается.
Опрос по актуальным вопросам, связанным с рабочей средой, компания Kantar провела в период с 15 по 22 апреля 2025 года. В исследовании, прошедшем в интернет-среде по всей Латвии, приняли участие 910 работников.