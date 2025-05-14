Кто доволен своей работой в Латвии больше всех?

Результаты исследования, проведенного в апреле этого года, показывают, что почти три четверти (73%) работников в Латвии в целом довольны своей нынешней работой (в том числе 17% — очень довольны и 56% — скорее довольны). Четверть (25%) недовольны своей текущей работой (из них 4% — совсем не довольны, а 21% — скорее не довольны).