Кто доволен своей работой в Латвии больше всех?
фото: Shutterstock
Особенно довольны своей работой руководители.
В Латвии

Кто доволен своей работой в Латвии больше всех?

Отдел информации

Otkrito.lv

Большинство работников в Латвии довольны своей работой, особенно это касается руководителей, высококвалифицированных специалистов и тех, кто трудится в гибридном режиме.

Внимательно следя за тенденциями удовлетворенности и настроений среди трудящихся Латвии, исследовательская компания Kantar провела опрос, в ходе которого выяснила общий уровень удовлетворенности работой, а также зафиксировала изменения этих показателей в динамике.

Результаты исследования, проведенного в апреле этого года, показывают, что почти три четверти (73%) работников в Латвии в целом довольны своей нынешней работой (в том числе 17% — очень довольны и 56% — скорее довольны). Четверть (25%) недовольны своей текущей работой (из них 4% — совсем не довольны, а 21% — скорее не довольны).

В целом наиболее удовлетворенными работой оказались:

  • руководители,
  • специалисты высокого уровня,
  • работники с высокими доходами (от 1501 евро и выше),
  • занятые в финансовом и страховом секторах,
  • те, кто оценивает свою рабочую нагрузку как адекватную,
  • а также те, кто работает в гибридном режиме.

Меньшая удовлетворенность характерна для:

  • неквалифицированных рабочих,
  • сотрудников с рабочим стажем от 1 до 2 лет в текущей компании,
  • работников, считающих свою нагрузку слишком высокой или слишком низкой.

Существенных изменений в общей удовлетворенности за год не наблюдается

Сравнивая данные 2025 года с результатами 2024 года, видно, что уровень удовлетворенности работников за год существенно не изменился: 73% довольны сейчас, против 72% годом ранее. Единственным заметным изменением стало снижение доли работников, которым сложно было дать определенную оценку своей удовлетворенности.

Если не учитывать рост удовлетворенности в период пандемии COVID-19 (в 2020 и 2021 годах — главным образом за счет увеличения доли «очень довольных» работников), то с 2019 года статистически значимых изменений в общем уровне удовлетворенности работой не наблюдается.

Опрос по актуальным вопросам, связанным с рабочей средой, компания Kantar провела в период с 15 по 22 апреля 2025 года. В исследовании, прошедшем в интернет-среде по всей Латвии, приняли участие 910 работников.

Темы

Covid-19Латвия

Другие сейчас читают