Берегись фоторадара! В Латвии усилят контроль за наличием OCTA и техосмотра

Полученные во время кампании данные помогут в будущем совершенствовать методы информирования водителей и бороться с нарушителями. «Важно рассмотреть возможность модернизации всех стационарных фоторадаров так, чтобы они автоматически проверяли наличие OCTA и техосмотра у всех проезжающих транспортных средств, независимо от скорости. Также стоит рассмотреть использование этих данных при расчете стоимости OCTA. И, конечно, необходимо усилить контроль на тех участках дорог, где фоторадары отсутствуют», — добавил Стенгревицс.