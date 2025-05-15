Берегись фоторадара! В Латвии усилят контроль за наличием OCTA и техосмотра
С целью напомнить обществу о важности своевременного прохождения технического осмотра и приобретения полиса OCTA, а также сократить число водителей, которые игнорируют эти обязательства, Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) в мае проводит информационную кампанию под названием «Если у тебя нет OCTA или техосмотра — не садись за руль!».
В рамках кампании ряд фоторадаров по всей Латвии будет использоваться в специальном режиме — они будут проверять наличие OCTA и действующего техосмотра независимо от скорости движения автомобиля.
По данным LTAB, доля незастрахованных транспортных средств на дорогах Латвии составляет от 1 до 1,5%. Наибольшее количество ДТП с участием таких автомобилей традиционно фиксируется в Латгале (1,85% в 2022 году, 1,56% в 2023-м и 1,18% в прошлом году). Самый низкий процент — в Курземе (0,55%), в Риге (0,61%) и Видземе (0,74%). В Земгале незастрахованные авто стали причиной 0,80% ДТП, в регионе побережья Рижского залива и Рижском районе — 0,99%.
Во время кампании водителям будут объяснять, что полис OCTA и техосмотр — это не формальность, а гарантия безопасности для всех участников движения.
«Фоторадары в специальном режиме позволят эффективнее собирать и анализировать данные о транспортных средствах без действующей OCTA и техосмотра. Это поможет целенаправленно повышать безопасность дорожного движения», — пояснил член правления LTAB Юрис Стенгревицс.
Полученные во время кампании данные помогут в будущем совершенствовать методы информирования водителей и бороться с нарушителями. «Важно рассмотреть возможность модернизации всех стационарных фоторадаров так, чтобы они автоматически проверяли наличие OCTA и техосмотра у всех проезжающих транспортных средств, независимо от скорости. Также стоит рассмотреть использование этих данных при расчете стоимости OCTA. И, конечно, необходимо усилить контроль на тех участках дорог, где фоторадары отсутствуют», — добавил Стенгревицс.
Напомним, с начала 2025 года вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении. Теперь, если с помощью технических средств зафиксировано, что транспортное средство участвует в движении без действующей OCTA или техосмотра, владельцу авто незамедлительно направляется уведомление. Цель — как можно быстрее предотвратить повторные нарушения. Уведомления CSDD рассылаются на зарегистрированный адрес электронной почты, указанный владельцем в системе e-CSDD.